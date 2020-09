Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 5

Le nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono approdate nel gioco ed è quindi possibile completarle tutte per accumulare tanti Punti XP e scalare qualche livello del Pass Battaglia. Ecco qualche trucco per velocizzare il completamento di queste sfide.

Esamina forzieri nel Dominio di Doom (0/7)

Per il completamento di questa sfida dovete aprire un totale di sette forzieri nell'area chiamata Dominio di Doom, ovvero l'ex Parco Pacifico. Nel caso in cui non doveste raggiungere questa cifra in una sola partita, potete aprire i forzieri mancanti avviando un altro match in qualsiasi modalità.

Eliminazioni a Moli Molesti (0/3)

Questa è la classica sfida settimanale a base di eliminazioni ed è ambientata a Moli Molesti. Il consiglio è al solito quello di portarla a termine il prima possibile, così da approfittare dei numerosi giocatori che atterrano in questo posto con il vostro stesso obiettivo.

Guida un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti senza uscire (0/1)

Questa sfida richiede di fare un bel viaggio a bordo di un veicolo. Sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come guidare un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti.

Raccogli anelli fluttuanti a Castello Corallo (0/4)

Tornano nella Settimana 5 i famosi anelli azzurri da raccogliere in giro per la mappa. Anche in questo caso potete consultare sulle nostre pagine la guida con la posizione degli Anelli Fluttuanti di Castello Corallo.

Usando un veicolo, salta attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco (0/1)

La sfida in questione chiede al giocatore di eseguire una particolare acrobazia a bordo di un veicolo. Per maggiori informazioni, potete dare un'occhiata alla guida su come saltare attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco usando un veicolo.

Fai un ballo robot Stark (0/1)

Questa sfida non è stata tradotta benissimo in italiano e, a differenza di quanto si possa pensare, non è particolarmente difficile. Vi suggeriamo di leggere la guida su come completare la sfida "fai un ballo robot Stark" in Fortnite per portarla a termine in pochi secondi.

Distruggi Ingordi (0/1, sfida di gruppo)

La sfida di gruppo di questa settimana è molto semplice, dal momento che non occorre far altro che distruggere un Ingordo. A questo proposito, potete dare uno sguardo alla nostra guida con le possibili posizioni degli Ingordi in Fortnite Stagione 4.