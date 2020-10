Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 6

Sono finalmente disponibili le nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, il cui completamento consente di ottenere abbastanza Punti Esperienza da scalare qualche livello del Pass Battaglia. Ecco tutti i consigli per completare velocemente le sfide di questa settimana.

Cerca forzieri a Foresta Frignante (0/7)

Come sempre, per completare questa missione dovete atterrare una o più volte nel luogo indicato e andare alla ricerca di forzieri fino ad aprirne sette.

Eliminazioni a Brughiere Brumose (0/3)

Anche in questo caso si tratta di una sfida ormai nota: atterrate a brughiere Brumose, procuratevi un'arma e fate fuori qualche giocatore. Se non riuscite ad eliminarne tre in una sola partita potete avviarne un'altra e ripetere tutto il procedimento.

Raccogli pietra a Castello Corallo (0/300)

Questa è una sfida molto semplice, soprattutto se completata nella modalità Rissa a Squadre: atterrate a Castello Corallo e iniziate a picconare qualsiasi oggetto di pietra fino a quando non apparirà a schermo il pop-up che segnala il completamento della sfida.

Consuma un pesce leggendario (0/1)

Per completare questa sfida vi suggeriamo di procurarvi una fiocina e utilizzarla in corrispondenza di tutti i punti per la pesca in giro per la mappa. Prima o poi dovrà capitarvi un pesce giallo: raccoglietelo subito e mangiatelo per completare la sfida.

Consuma oggetti da raccogliere a Siepi d'Agrifoglio (0/10)

Questa missione chiede al giocatore di consumare qualsiasi oggetto da raccogliere in corrispondenza di Siepi d'Agrifoglio. Atterrate in questo luogo e andate alla ricerca di funghi, mele o qualsiasi altro consumabile per il ripristino di punti salute o scudo.

Usa una Zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli (0/1)

Se non riuscite a completare questa sfida potete dare un'occhiata alla nostra guida su come usare una zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli.

Infliggi danno ad un avversario dopo averlo atterrato con l'onda cinetica di Black Panther (0/1.000, sfida di gruppo)

La sfida di gruppo di questa settimana coinvolge l'abilità di Pantera Nera, eroe probabilmente in arrivo nel negozio oggetti nel corso dei prossimi giorni. Anche in questo caso trovate sulle nostre pagine la guida su come colpire un nemico dopo averlo atterrato con l'Onda Cinetica di Black Panther.