Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 8

Epic Games ha oggi aggiornato il suo Fortnite Capitolo 2 con le sfide della Settimana 8 della Stagione 4. Scopriamo insieme come fare per completarle tutte nel minor tempo possibile.

Esamina forzieri a Sabbie Sudate (0/7)

Solita sfida che non richiede particolari sforzi: atterrate a Sabbie Sudate e aprite quanti più forzieri potete. Anche le celle frigorifere valgono per la missione, quindi non lasciatevele sfuggire.

Eliminazioni alle Stark Industries (0/3)

Altra sfida molto semplice, dal momento che le Stark Industries pullulano di nemici controllati dall'intelligenza artificiale che valgono per la sfida. Eliminate tre giocatori o robot e il gioco è fatto.

Guida un'auto o un camion attraverso una fenditura (0/1)

Per completare questa missione occorre attraversare un portale azzurro con un veicolo. Sulle nostre pagine trovate una serie di consigli su come guidare un'auto o un camion attraverso una fenditura.

Elimina gli avversari mentre salti o cadi (0/5)

Anche in questo caso potete leggere la nostra guida su come eliminare gli avversari mentre si salta o cade, anch'essa molto semplice.

Colpisci gli scagnozzi di Doom o i robot di Stark alla testa (0/35)

Per il completamento di questa sfida dovete accumulare colpi alla testa sui nemici controllati dall'IA. Solitamente non ci sono molti giocatori nei punti d'atterraggio dei Quinjet, perfetti per fare un bel po' di headshot in tranquillità. Non dimenticate che anche quando i nemici sono al tappeto è possibile continuare a colpirli alla testa.

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

Questa sfida chiede al giocatore di muoversi un bel po' nel corso di una singola partita. Per velocizzare il completamento della missione vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida su come visitare diversi luoghi indicati in una sola partita.

Infliggi danni agli avversari con fucili d'assalto o fucili di precisione (0/15.000, sfida di gruppo)

La sfida di gruppo della Settimana 8 è davvero semplice, dal momento che non occorre far altro che colpire i nemici con fucili d'assalto o da cecchino. Dal momento che contano anche i progressi fatti dagli alleati, vi suggeriamo di entrare in Rissa a Squadre per completare rapidamente la sfida ed ottenere 50.000 Punti Esperienza.