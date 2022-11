Fortnite Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 8

A pochissimi giorni dall'arrivo del costume Araldo nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, ecco che arrivano anche le sfide della Settimana 8, fondamentali per chi vuole sbloccare le skin del pass e i relativi stili aggiuntivi.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Colpisci un avversario con un Vasetto di lucciole (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La prima sfida settimanale del battle royale gratis non è molto difficile, poiché vuole che si trovi un vasetto di lucciole e lo si lanci addosso ad un nemico. Per chi non lo sapesse, le luicciole si possono raccogliere in giro per la mappa e basta interagire con esse per chiuderle in un barattolo e aggiungerle all'inventario. Se faticate a completare la sfida, provate ad avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e concentratevi sui nemici inattivi o distratti, cogliendoli di sorpresa con l'oggetto da lancio.

Contrassegna un'arma, un veicolo e un pesce in una partita singola (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche questo secondo incarico non dovrebbe rappresentare un grosso scoglio per i giocatori di Fortnite, visto che l'obiettivo è quello di contrassegnare tre oggetti piuttosto comuni con l'apposito tasto del ping. Provate ad atterrare nelle città sulla costa e non avrete grossi problemi nel completare l'incarico, visto che in luoghi del genere troverete armi, vaicoli e strumenti per pescare.

Esamina scatole di cibi freschi, macchine del ghiaccio o ghiacciaie (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento della missione in questione occorre andare alla ricerca di scatole di cibi freschi (le confezioni verdi) o macchine del ghiaccio. Per completare la sfida occorre aprirne un totale di cinque, non tutti nella stessa partita. Solitamente nei negozietti che affiancano le stazioni di servizio è sempre presente una scatola di cibi freschi: apritene una in ogni partita e completerete la sfida.

Infliggi danni agli avversari usando i fucili pesanti da 15 metri o meno di distanza (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Visti i requisiti dell'incarico, non dovreste avere particolari problemi nel completarlo. I fucili pesanti sono efficaci a corto raggio ed è proprio da vicino che dovrete colpire i nemici per completare la sfida. Atterrate in un qualsiasi punto della mappa, procuratevi un fucile pesante e infliggete un totale di 100 punti danno colpendo i nemici da vicino.

Lancia Acchiappamucche o Pneumatici da fuoristrada (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questo incarico occorre sapere dove si possono trovare gli Acchiappamucche e i Pneumatici da fuoristrada, ovvero i due oggetti che possono essere lanciati sui veicoli per alterarne le caratteristiche. Il metodo più veloce per reperire questi oggetti è visitare le officine: le ruote si trovano distruggendo gli scaffali, invece le barriere metalliche si nascondono nelle cassette degli attrezzi. Lanciate a terra gli oggetti trovati per fare progressi nella sfida e alla terza modifica per auto posizionata riceverete la ricompensa.

Lanciati in aria usando le piattaforme di lancio in partite diverse (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Spesso e volentieri vi capiterà di raccogliere in giro per la mappa di Fortnite le Piattaforme di lancio, ovvero i trampolini posizionabili che consentono di spiccare il volo e schierare il deltaplano. Per completare questa sfida dovete fare uso di questo gadget in tre partite diverse.

Raccogli armi dai giocatori eliminati (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa ultima sfida della Settimana 8, dal momento che esiste un solo ed unico modo per completarla: avviate una partita in qualsiasi modalità (Rissa a Squadre non va bene, poiché i giocatori eliminati non lasciano cadere le armi), fate fuori gli avversari e aggiungete al vostro zaino le bocche da fuoco che hanno lasciato cadere al momento della morte. Ripetete per due volte questo procedimento e anche l'ultimo incarico sarà completato.

Se non l'avete già fatto, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin gratis Punk Cromo in Fortnite Capitolo 3? Sempre a proposito di contenuti gratis, non dimenticate di leggere i consigli per sbloccare lo zaino Cetriolo Rick gratis in Fortnite grazie alle sfide a tempo Scatto dell'Orda.