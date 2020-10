Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 9

Le sfide della Settimana 9 della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili ed è quindi possibile completarle tutte per ottenere un bel po' di Punti Esperienza. Scopriamo insieme come fare per completarle tutte nel minor tempo possibile.

Esamina forzieri a Siepi d'Agrifoglio (0/7) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Niente di nuovo, dal momento che dovrete come al solito atterrare nel punto d'interesse indicato per aprire in totale sette forzieri (non per forza in una sola partita). Atterrare a Siepi d'Agrifoglio nella modalità Rissa a Squadre potrebbe semplificarvi il lavoro, visto il numero di giocatori ridotto.

Eliminazioni a Pantano Palpitante (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Come tutte le settimane torna anche questa volta la sfida a base di eliminazioni, questa volta ambientata a Pantano Palpitante. Dovete accumulare un totale di tre uccisioni in questo luogo (anche in questo caso non tutti nella stessa partita necessariamente), quindi vi suggeriamo di iniziare proprio da lì la partita, visto che saranno in molti ad andarci per completare la sfida.

Raccogli Anelli Fluttuanti a Foschi Fumaioli (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione occorre raccogliere i cinque oggetti azzurri che si nascondono in giro per l'area a nord-est della mappa. Sulle nostre pagine potete trovare una pratica guida con la posizione degli Anelli Fluttuanti di Foschi Fumaioli.

Danza nel punto più alto e più basso della mappa (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida molto semplice, a patto di sapere quali sono i due luoghi da raggiungere per poi eseguirci sopra un'emote qualsiasi. Anche in questo caso vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come danzare nel punto più alto e più basso della mappa di Fortnite Capitolo 2.

Atterra a Conchiglia squalosa e finisci fra i migliori 25 (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questa sfida è stata proposta in passato e chiede ai giocatori di atterrare in un luogo specifico per poi piazzarsi almeno venticinquesimi. Esiste però un semplice trucco per portare velocemente questa sfida e potete leggerlo nella nostra guida su come atterrare a Conchiglia Squalosa e finire fra i migliori 25

Respingi gli avversari con granate Onda d'urto (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La sfida a base di Granate onda d'urto è la più complessa di questa Settimana 9, dal momento che potrebbe non essere molto semplice trovare in giro l'oggetto in questione. Come tutte le sfide più difficili, anche di questa abbiamo realizzato una guida e vi suggeriamo di leggere quindi i nostri consigli per respingere gli avversari con granate Onda d'urto.

Cura un compagno con un Bazooka a bende (0/400, sfida di gruppo) - Ricompensa: 50.000 Punti Esperienza

La sfida di gruppo di questa settimana è incredibilmente semplice e l'obiettivo è di curare i compagni con un Bazooka a bende ripristinando un totale di 400 Punti Salute. Il modo più veloce per portare a termine la missione è come sempre quello di fiondarsi nella modalità Rissa a Squadre, procurarsi un bazooka curativo e fare da assistente a tutti i membri della squadra. Puntando il cursore ad un qualsiasi alleato apparirà a schermo la sua barra della vita, permettendovi di curarli nel caso in cui dovessero essere feriti (posizionatevi dietro i compagni che stanno combattendo ed il gioco è fatto). Con un po' di fortuna potreste completare questa sfida in una sola partita.

Vi ricordiamo che completando un totale di 60 sfide settimanali è possibile ora sbloccare lo stile aggiuntivo Logan di Wolverine in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.