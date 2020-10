Fortnite, Stagione 4: come pescare al Lago del Cuore

Una delle sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 chiede ai giocatori di andare a pescare del pesce in un particolare luogo dell'isola, ovvero il Lago del Cuore. Scopriamo insieme come raggiungere questo posto e completare la missione.

Se avete letto la nostra guida su come esaminare forzieri a Nord di New York in Fortnite Capitolo 2 siete quasi sicuramente passati nei pressi del Lago del Cuore, dal momento che questo specchio d'acqua si trova proprio all'interno della grossa area circolare nella quale è possibile visitare anche le Stark Industries. Il vostro obiettivo è quindi quello di atterrare nei pressi del lago e iniziare a pescare fino a raccogliere un totale di sette pesci (non per forza tutti in una sola partita). Nei paraggi è possibile trovare numerose canne da pesca e, con un po' di fortuna, distruggendo i barili di legno sui pontili potreste trovare anche una fiocina, perfetta per velocizzare la sfida. Va precisato che non occorre pescare dai punti di pesca (le aree circolari con all'interno i pesci) e per la sfida valgono anche le creature marine comuni, ovvero quelle che si possono pescare in qualsiasi punto. Se trovate difficoltà nel completamento della sfida per via della presenza degli altri giocatori, potete sempre ricorrere alla comoda modalità Rissa a Squadre, così da avere il Lago del Cuore tutto per voi. Qui sotto potete anche trovare la mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicata la posizione esatta del Lago del Cuore, così che possiate subito trovarlo.

