Fortnite, Stagione 4: come pescare tutti i nuovi pesci

Con la quarta stagione di Fortnite Capitolo 2 non hanno fatto il proprio debutto solo i supereroi Marvel ma anche numerosi pesci, i quali possono essere pescati in giro per la mappa e mangiati per ottenere potenziamenti temporanei o permanenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sistema di pesca e della classificazione dei pesci.

Trovate una canna da pesca

Il primo passo per pescare è ovviamente procurarsi lo strumento utile a questa attività: una canna da pesca. In Fortnite esistono al momento tre diversi oggetti che permettono di catturare pesci: la canna da pesca standard, la canna da pesca professionale e la fiocina. Le prime due consentono di pescare in qualsiasi specchio d'acqua e non solo nei punti di pesca, invece la fiocina funziona esclusivamente sui punti di pesca e permette di pescare istantaneamente ma dispone di un numero limitato di utilizzi. Il modo più semplice per procurarsi uno di questi oggetti è distruggere i barili di legno contenenti canne da pesca e nei quali si nascondono in maniera casuale le tre tipologie di canne.

Individuate i punti di pesca

Se avete raccolto una canna da pesca o una fiocina, allora non dovete far altro che cercare un punto di pesca, ovvero le aree circolari presenti in giro per gli specchi d'acqua e nelle quali sono visibili alcuni pesci (ne trovate una nell'immagine in calce alla notizia). Questi punti permettono di pescare i pesci più rari e, talvolta, anche armi e munizioni. Se disponete di una fiocina basta "sparare" in corrispondenza di uno di questi punti, invece con la canna da pesca occorre prendere la mira con il grilletto sinistro e poi lanciare l'amo con il grilletto destro: quando si vede un pesce abboccare e tirare l'amo basta ripremere il grilletto destro per raccogliere il pescato. I nuovi pesci possono avere effetti di vario genere e non si limitano a ripristinare salute e scudo, dal momento che ci sono specie particolari come il pesce termico che permettono di individuare molto più facilmente il nemico o il pesce peperino, che velocizza i movimenti per qualche secondo.

Controllate le classifiche

Se amate la competizione, sappiate che il team di sviluppo ha implementato una schermata, accessibile tramite il menu di gioco, attraverso la quale è possibile scoprire tutte le specie di pesce pescate e la loro dimensione, consentendo inoltre di confrontarle con quelle pescate dai giocatori presenti nella lista amici. Pare inoltre che Epic Games voglia dare il via a dei contest settimanali che premieranno i giocatori più abili nella pesca.

Se volete raccogliere grosse quantità di pesce per completare il tabellone e superare tutti i vostri amici, vi suggeriamo di procurarvi una fiocina in Rissa a Squadre e di non consumare mai tutti e 10 i suoi utilizzi: ad ogni morte ritornerete in partita con l'oggetto carico al 100% e potrete nuovamente procedere a pescare altri 9 pesci prima di morire e ripetere il tutto. Va precisato infine che alcuni pesci possono essere catturati solo in determinati luoghi e in specifiche condizioni.



