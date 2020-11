Fortnite, Stagione 4: come pescare pesce con armi esplosive

Epic Games ha appena aggiornato il suo Fortnite Capitolo 2 per fare in modo da rendere disponibili per tutti i giocatori le Sfide Passione PE della Settimana 2, tra le quali sono presenti degli obiettivi dedicati alla pesca.

Se le prime due fasi di questa sfida di gruppo sono molto semplici da portare a termine poiché chiedono di pescare 10 pesci in qualsiasi modo e poi altrettanti pesci con una canna da pesca da professionista, l'ultima fase chiede al giocatore di pescare pesce con armi esplosive. In realtà si tratta di una sfida meno complessa di quanto possa sembrare. Per completare questo obiettivo non dovete far altro che procurarvi delle armi esplosive come lanciarazzi o granate e colpire qualsiasi punto di pesca vi capiti a tiro. Per chi non sapesse cosa sia un punto di pesca, parliamo delle piccole aree circolari all'interno degli specchi d'acqua e nelle quali sono chiaramente visibili dei pesci che si muovono: colpendole con delle armi esplosive, queste aree vengono "distrutte" e tutti gli oggetti al loro interno possono essere raccolti. Raccogliete 10 pesci di qualsiasi tipo in questo modo e il gioco è fatto.

Se volete semplificare il completamento della missione, avviate una partita in modalità Rissa a Squadre, procuratevi un motoscafo e iniziate a colpire con i razzi del veicolo i vari punti di pesca. In questo modo vi basterà una manciata di secondi per raccogliere tutto il necessario e passare ad un'altra Sfida Passione PE. Va precisato inoltre che questa è una sfida di gruppo e vengono considerati anche i progressi effettuati dai giocatori presenti in squadra.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 1 di Fortnite Stagione 4. Avete già letto i consigli per portare a termine la sfida segreta "Errore Lapidario" di Fortnite Stagione 4?