Fortnite Stagione 4: come sbloccare la skin di Araldo e il suo set

Ancora una volta è giunto il momento di sbloccare la skin segreta di Fortnite, dal momento che Epic Games ha da poco inserito nel battle royale gratis le sfide utili per aggiungere Araldo alla collezione di chi possiede il Battle Pass della Stagione 4.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide a tempo:

Completa 3 incarichi Araldo (0/3) - Ricompensa: Costume "Araldo"

Per sbloccare il costume extra della stagione non dovete fare altro che portare a compimento tre qualsiasi delle sfide elencate qui sotto.

Danneggia avversari mentre sei cromato (0/500) - Ricompensa: Icona Stendardo "Araldo"

La prima vera sfida di Araldo non è molto impegnativa, poiché non vuole che si faccia altro che infliggere danni agli avversari mentre il personaggio è coperto di Cromo. Il metodo più veloce per completare la missione è partecipare in una partita della modalità Rissa a Squadre e fare scorta di Schizzi Cromo, così da essere sempre cromati e accumulare il danno richiesto dalla sfida in pochissimi minuti.

Doma animali selvatici cromati (0/2) - Ricompensa: Dorso decorativo "Manto della Brace Sopita"

Altro incarico molto semplice, poiché è possibile lanciare uno Schizzo Cromo sugli animali selvatici e poi saltargli sopra per domarli e completare la sfida.

Incendia strutture (0/50) - Ricompensa: Strumento raccolta "Lama dell'Epitaffio"

Per questa missione dovete andare a caccia di lucciole in giro per la mappa e poi lanciare questi gadget sugli edifici in legno, così da fargli prendere fuoco. Cercate di lanciare le lucciole su case più o meno grandi e in poco tempo dovreste completare la sfida.

Elimina avversari (0/10) - Ricompensa: Spray "Sguardo Inquietante di Araldo"

Non c'è molto da dire su questo incarico, poiché per completarlo dovete semplicemente eliminare altri giocatori in qualsiasi modalità.

Distruggi oggetti o strutture con la pistola a melma esplosiva (0/50) - Ricompensa: Emote "Maestro della Realtà"

Il completamento di questa missione dipende dalla nuova arma della Stagione 4, ovvero la pistola a melma esplosiva. Raccogliete l'arma e poi raggiungete un luogo della mappa ricco di piccoli oggetti, così da distruggerli con i proiettili gelatinosi dell'arma e completare in men che non si dica la sfida.

Comunica l'avvertimento di Araldo (0/3) - Ricompensa: Schermata di caricamento "La venuta del nulla"

Per il completamento di questo incarico occorre parlare con tre diversi personaggi in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4. Non si tratta di una sfida che coinvolge NPC casuali, dal momento che i vostri obiettivi si trovano nei seguenti punti d'interesse segnati sulla mappa: Boschetto Bisunto (Guaco), Distributore Volante (Pantera) e Dirigibile (Criptico).

Atterra al Sacrario dell'Araldo e posizionati nella Top 10 (0/1) - Ricompensa: Stile extra "Brace Ardente" della skin Araldo

Si tratta di una missione classica di Fortnite: atterrate in prossimità del luogo indicato e cercate di nascondervi all'interno di un cespuglio fino a quando non restano in partita solo dieci giocatori.

Elimina avversari mentre ti trovi in luoghi sospesi in aria (0/7) - Ricompensa: Copertura per armi e veicoli "Araldico"

Anche questa sfida è basata sulle eliminazioni, ma in questo caso occorre far fuori gli avversari presso le enormi strutture volanti sparse in giro per l'isola del battle royale gratis.

Diventa cromato mentre guidi un veicolo (0/1) - Ricompensa: Emoticon "Crom-Gratulazioni"

Il metodo più rapido per completare l'ultimo incarico del set di Araldo è quello di saltare a bordo di un veicolo (magari con pneumatici da sterrato) e poi dirigersi verso l'enorme tornado di cromo segnato sulla mappa con un'icona bianca. Una volta a contatto con il vortice, il vostro mezzo si ricoprirà della sostanza e completerete immediatamente la sfida.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin gratis Punk Cromo in Fortnite Capitolo 3? Sulle nostre pagine trovate anche i consigli per sbloccare lo zaino Cetriolo Rick gratis in Fortnite grazie alle sfide Scatto dell'Orda, attive ancora per pochi giorni nel battle royale.