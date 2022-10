Fortnite Stagione 4: come sbloccare gli stili extra di Spider-Gwen e delle altre skin

A distanza di qualche settimana dall'inizio della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha pubblicato un aggiornamento del battle royale gratis che sblocca l'accesso alle versioni speciali di tutte le skin presenti nel Battle Pass. Scopriamo insieme come sbloccarle tutte.

Ecco di seguito l'elenco completo degli stili extra del pass di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4:

Pagina 1 (disponibile dopo aver sbloccato tutto il Pass Battaglia)

Twyn (versione Spionaggio Xenon) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Sfida moto da cross (Emote) - Costo: 15 Stelle della Battaglia

Grriz (versione Orso Selvaggio) - Costo: 25 Stelle della Battaglia

Esacolore (copertura per armi e veicoli) - Costo: 10 Stelle della Battaglia

Paradigma (versione Tuta da Guerra Aurora) - Costo: 30 Stelle della Battaglia

Pagina 2 (disponibile al completamento della Pagina 1)

Spider-Gwen (versione Gwen Stacy, senza maschera) - Costo: 15 Stelle della Battaglia

Paradigma (Strato Base Nanofibra) - Costo: 25 Stelle della Battaglia

Twyn (versione Stryder Pastello) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Cascate della realtà (Scia) - Costo: 10 Stelle della Battaglia

Rosa Lennox (versione Punk Bubblegum) - Costo: 30 Stelle della Battaglia

Pagina 3 (disponibile al completamento della Pagina 2)

Paradigma (Celestiale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Miaoscheletro (Celestiale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Rosa Lennox (Celestiale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Byte (Celestiale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Spider-Gwen (Celestiale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Pagina 4 (disponibile al completamento della Pagina 3)

Paradigma (Spettrale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Miaoscheletro (Spettrale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Rosa Lennox (Spettrale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Byte (Spettrale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Spider-Gwen (Spettrale) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Pagina 5 (disponibile al completamento della Pagina 4)

Paradigma (Aureliana) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Miaoscheletro (Aureliana) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Rosa Lennox (Aureliana) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Byte (Aureliana) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Spider-Gwen (Aureliana) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Come potete notare, ogni pagina propone ricompense per un totale di 100 Stelle della Battaglia ed occorre quindi salire di 20 livelli per ottenere ogni singolo stile extra di ciascuna pagina. Facendo due calcoli, dovrete raggiungere il livello 200 per ottenere gettoni a sufficienza per lo sblocco di tutti gli stili speciali.

Sapevate che il nuovo fumetto Guerra Zero permette di sbloccare la skin gratis Iron Man Zero con l'Hulkbuster nella Stagione 4 di Fortnite?