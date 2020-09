Fortnite, Stagione 4: come trovare e distruggere gli Ingordi

La sfida di gruppo della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 ha come obiettivo l'eliminazione di un Ingordo, uno dei grossi oggetti neri inviati da Galactus.

Sebbene si tratti di una sfida che può essere completata con l'aiuto dei propri alleati, sappiate che questa missione è più che fattibile anche se siete da soli, sebbene ogni Ingordo goda di una barra della salute consistente e richieda quindi un bel po' di colpi prima di esplodere lasciando cadere del bottino leggendario. Per attirare l'attenzione di un Ingordo occorre colpire il suo "occhio", ovvero l'oggetto sferico che si trova al centro del suo corpo: a questo punto inizierà a richiamare in suo aiuto i Raccoglitori. I piccoli droni possono essere raccolti prima che esplodano per essere utilizzati come potenti fucili laser, utilissimi nel combattimento contro un Ingordo.

Nella mappa che trovate in calce alla guida è presente una mappa con sopra indicati tutti i possibili luoghi di spawn degli Ingordi. Sappiate che questi nemici sono soliti fare il proprio ingresso in partita dopo la prima fase di gioco, non demordete quindi se non ne vedere subito uno.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come individuare un camion trasporti Trask in Fortnite Capitolo 2?