Fortnite, Stagione 4: come visitare la Caccia della Pantera

Una delle sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 vuole che si faccia visita al nuovo punto d'interesse dedicato a Pantera Nera, celebre supereroe Marvel di cui si è parlato molto nelle ultime settimane a causa della dipartita di Chadwick Boseman, l'attore che lo interpretava nell'MCU.

Il vostro obiettivo è infatti la nuova area della mappa che prende il nome di Caccia alla Pantera, ovvero l'enorme zona circolare con sopra una statua nera raffigurante una grossa pantera. Questo luogo si trova nella parte bassa della mappa, per la precisione ad ovest di Brughiere Brumose e a sud dell'Idro 16. Per portare a termine la sfida in questione non occorre far altro che visitare questo luogo, magari atterrandoci direttamente sopra all'inizio di una partita, così da velocizzare il tutto.

Nel caso in cui foste in difficoltà, vi proponiamo come sempre qui sotto una mappa con sopra indicata la posizione esatta del luogo da raggiungere, così che non possiate sbagliarvi in alcun modo.

