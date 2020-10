Fortnite, Stagione 4: come visitare una statua di Doctor Doom

Se avete completato tutte le sfide delle prime otto settimane di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, avrete sicuramente sbloccato la skin di Doctor Doom e le relative Sfide Risveglio.

Scopriamo insieme come fare per completare la prima di queste missioni, la quale chiede ai giocatori di indossare la skin del supercattivo Marvel e far visita alla sua statua. Come potete intuire facilmente, si tratta di una sfida immediata che può essere portata a termine in una manciata di secondi. Aprite l'armadietto, indossate la skin del Doctor Doom e atterrate al Dominio di Doom, ovvero il punto d'interesse conosciuto fino a qualche settimana fa come Parco Pacifico. Al centro dell'area è presente una grossa statua raffigurante il villain: il vostro obiettivo è proprio quello di avvicinarvi per completare automaticamente la prima Sfida Risveglio di Doctor Doom. Se state riscontrando qualche problema nella ricerca del luogo da raggiungere, sappiate che in calce alla guida trovate una pratica mappa che abbiamo preparato per voi e sulla quale è possibile trovare la posizione esatta della statua.

Nel caso in cui non foste arrivati ancora al livello 74 del Pass Battaglia, vi rimandiamo alla guida con i consigli per completare rapidamente tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, così che possiate salire di qualche livello. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare la guida completa alle Sfide Risveglio di Wolverine in Fortnite Capitolo 2, utili a sbloccare l'emote integrata dell'eroe e ad utilizzare i suoi letali artigli come strumento da raccolta. Un altro modo per ottenere velocemente punti esperienza extra è quello di completare la sfida segreta "Ricercato" di Fortnite Stagione 4 o una delle altre missioni legate agli gnomi.