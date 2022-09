Fortnite Stagione 4: Epic svela data e ora della manutenzione del prossimo update

Come ormai ben saprete, la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 non verrà preceduta da un evento in game, ma vi sarà comunque un periodo di manutenzione prima della pubblicazione del nuovo aggiornamento. A questo proposito, Epic Games ha svelato data e ora dello spegnimento dei server.

Stando alle informazioni riportate nell'ultimo post pubblicato sul sito ufficiale, i server di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 si spegneranno domenica 18 settembre 2022 alle ore 8:00 del fuso orario italiano e, come per magia, verranno riaccesi al debutto della Stagione 4. Come al solito, Epic Games non ha fornito indicazioni precise sulla durata della manutenzione programmata, ma possiamo immaginare che il gioco resterà offline per un periodo più lungo rispetto a quello dei classici aggiornamenti settimanali. Non si esclude quindi che i servizi possano tornare a funzionare solo dopo pranzo o nel corso del pomeriggio.

Purtroppo non sono stati diffusi i dettagli sui contenuti dell'aggiornamento, ma sulle nostre pagine potete trovare l'elenco delle skin, delle collaborazioni e delle meccaniche di gameplay che potremmo vedere nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3.

Sapevate che, stando ad un noto insider, Fortnite Capitolo 3 Stagione 5 ha già una data d'uscita?