Fortnite Stagione 4: terzo fumetto teaser disponibile, cosa succede a Thor?

È ormai assodato che la sempre più vicina Stagione 4 di Fortnite sarà a tema Marvel e vedrà la partecipazione di alcuni degli eroi più celebri della Casa delle Idee. Per rendere l'attesa ancora più avvincente, Epic Games sta pubblicando a cadenza giornaliera delle pagine di un fumetto crossover che introduce i giocatori alle nuove vicende.

Il terzo teaser è accompagnato dalla frase: "LORO non possono sconfiggere LUI senza collaborare", e come i precedenti include due nuove pagine del fumetto, la 5 e la 6. In questa nuova parte della storia Thor è impegnato in un combattimento contro i personaggi di Fortnite, che non vedono di buon occhio quello che considerano un invasore. Mentre cerca di avvertirli di un pericolo imminente, purtroppo, lascia cadere il martello Mjolnir e perde la memoria.

Come andrà a finire? Lo scopriremo domani, quando verranno pubblicate le pagine successive. Nel frattempo, potete trovare tutte quelle pubblicate fino ad oggi nella lobby del Pass Battaglia in Fortnite oppure, se siete lontani dalla vostra console, nella galleria in calce a questa notizia. La Stagione 4 di Fortnite, ricordiamo, prenderà ufficialmente il via giovedì 27 agosto, e a questo giro sembra essere stato scongiurato il pericolo rinvio.

Come potete vedere nel fumetto, il martello precipitato ha causato un cratere, un cambiamento che si rifletterà anche sulla mappa di Fortnite, come fatto notare in anticipo dai data miner.