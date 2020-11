Fortnite Stagione 4, guida: Boogie prima dell'oblio

Lo step finale della quinta Sfida Passione PE di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ha una descrizione molto particolare che potrebbe confondere i giocatori, dal momento che l'obiettivo di questa missione non è molto chiaro. Scopriamo insieme quali sono i passaggi utili per completarla in pochi secondi.

La descrizione della sfida recita "Boogie prima dell'oblio" e consiste nell'eseguire un'emote in uno specifico luogo della mappa. I più attenti avranno visto che il malvagio Galactus sta emergendo dalle acque ad ovest dell'isola del battle royale ed è proprio di fronte all'enorme villain Marvel che dovrete iniziare a danzare (da qui il termine Boogie). Il punto preciso da raggiungere è il tetto dell'edificio nella sezione 4A della mappa, ovvero quello situato sulla costa a sud-ovest di Sabbie Sudate e a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio. Il vostro obiettivo è quello di atterrare sul tetto dell'edificio, rivolgere lo sguardo ad ovest (verso Galactus) ed eseguire una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto, così da portare a termine la sfida. Se non avete idea di quale sia la posizione dell'edificio, qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la sua posizione esatta, in modo tale da raggiungerlo in un batter d'occhio in qualsiasi modalità di gioco.

Va precisato che questa missione resterà attiva solo ed esclusivamente fino all'evento di Galactus, che si terrà il prossimo martedì 1 dicembre 2020 alle ore 22:00 italiane. Se siete intenzionati ad ottenere i 20.000 Punti Esperienza della sfida, vi suggeriamo di completarla quindi il prima possibile, poiché presto non sarà più possibile farlo a causa del debutto della Stagione 5.

