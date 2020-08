Fortnite Stagione 4: ci sono anche Iron Man, Captain America, Wolverine e molti altri eroi

Alla vigilia del lancio della Stagione 4 di Fortnite, Epic Games ha pubblicato le ultime due pagine del fumetto teaser con protagonisti i personaggi della Marvel.

È ormai noto da tempo che la Stagione 4 di Fortnite sarà a tema Marvel. Fino ad oggi gli unici personaggi che si erano visti erano Thor e Lady Sif, ma le pagine 9 e 10 disponibili da pochi minuti nella lobby del Battle Pass mostrano un folto gruppo di supereroi, tra i più amati in assoluto: ci sono Iron Man, Captain America, Tempesta, Mistica, Gamora e Groot, oltre al supercriminale Dottor Destino. Il fumetto potrebbe inoltre rappresentare una conferma dei molteplici rumor di questi giorni, che vogliono l'arrivo di quegli eroi in Fortnite sotto forma di vere e proprie skin, da sbloccare nell'ambito del Pass Battaglia della Stagione 4!

La conferma definitiva l'avremo domani 27 agosto, quando la Stagione 4 di Fortnite debutterà ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e Android (via app Epic Games). Non vedete iOS in lista? Purtroppo, non è un errore. A causa della battaglia tra Epic Games e Apple che ha portato alla rimozione di Fortnite da App Store, la Stagione 4 non arriverà sui teminali Apple iOS.

Nella galleria in calce trovate le pagine da 7 a 10 del fumetto. A questo indirizzo potete invece vedere le pagine dalla prima alla sesta.