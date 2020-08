Fortnite, Stagione 4: un leak anticipa il martello di Thor e un cambiamento della mappa

Se i numerosi teaser di Epic Games sulla Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 non dovessero bastarvi, sappiate che negli ultimi minuti sono spuntati in rete degli interessanti leak riguardanti l'arrivo dei supereroi Marvel nel gioco.

Pare infatti che nel corso del pomeriggio la mappa del battle royale si aggiornerà con un nuovo punto d'interesse chiamato Cratere, il quale potrebbe formarsi in seguito all'arrivo di un meteorite ben più grande di quelli che ormai da giorni stanno cadendo un po' ovunque in giro per il mondo di gioco. Se non hanno ancora indizi specifici sull'aspetto di questa area inedita, sappiamo invece che è ora presente tra i file di gioco il modello 3D del martello di Thor, il Mjöllnir, segno che il celebre supereroe potrebbe fare il proprio debutto prima dell'inizio della nuova stagione, fissato al prossimo giovedì 27 agosto 2020.

Prima di lasciarvi all'immagine del martello del Dio del Tuono, vi ricordiamo che i dataminer hanno anche scoperto dei possibili riferimenti ad Iron Man e Hulk tra i prossimi teaser di Fortnite Stagione 4. Non dimenticate inoltre che, se i leaker dovessero avere ragione, presto Wolverine e gli X-Men arriveranno nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2.