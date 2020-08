Fortnite Stagione 4: leak skin, nuova mappa, trailer e supereroi Marvel

In questo momento Fortnite è offline per manutenzione ma i dataminer si sono scatenati scoprendo le prime novità della Stagione 4, al via nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto. Cosa possiamo aspettarci? Ecco le prime skin, le novità della mappa e il cinematic trailer di Fortnite Stagione 4 e dell'evento Nexus War.

In calce alla notizia trovate la nuova mappa di Fortnite e potete dare una occhiata ai primi contenuti estetici della nuova stagione che includono skin, coperture e dorsi a tema Marvel dedicati ai supereroi più popolari della Casa delle Idee. Svelato anche il Battle Pass che includerà le skin di sette supereroi: Thor, Tempesta, Iron Man, Mystica, Dottor Destino, She Hulk e Wolverine.

Al momento non è chiaro se questi contenuti verranno resi disponibili sin da subito o spalmati nel corso della Stagione 4, restiamo in attesa di chiarimenti che non dovrebbero tardare ad arrivare. Fortnite resterà offline per tutta la mattinata, fino a quando Epic Games non pubblicherà l'aggiornamento 14.00 che darà il via ufficialmente alla nuova season che ci accompagnerà per tutto l'autunno.

Fortnite Stagione 4 non uscirà su iPhone e iPad, come noto Epic Games e Apple sono "in guerra" per questioni economiche e Apple ha rimosso il gioco da App Store, impedendone non solo il download ma anche l'aggiornamento.