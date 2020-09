Fortnite Stagione 4: un leak svela le Sfide della Settimana 2

Il 3 settembre arriveranno le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite, nel frattempo un leak le ha svelate in anticipo come accade ormai da molto tempo a questa parte. Siete pronti per scoprirle in anteprima?

Di seguito trovate l'elenco completo delle Sfide Fortnite 4 Stagione 2, tra cui nuovi challenge a tema Avengers come la missione dedicata allo S.H.I.E.L.D che richiede di esaminare una serie di forzieri.

Fortnite Sfide Stagione 2

Esamina forzieri a Borgo Bislacco

Esamina forzieri S.H.I.E.L.D. al Quinjet

Colpisci gli avversari al Gattogrill

Elimina L'Autorità

Danza sulla teste nel cimitero di Sentinel

Distruggile barche a Scogliere Scoscese

Sfida Dilbort 1

Guida il motoscafo sotto vari punti di numerosi colori

Non è chiaro in cosa consista esattamente la sfida legata a Dilbort 1, probabilmente ne sapremo di più nella giornata di domani. Ricordiamo che sono ancora attive le Sfide Il Risveglio Groot, infine vi segnaliamo che le nuove challenge saranno disponibili su tutte le piattaforme ma non sono su dispositivi iOS e Android, Fortnite è stato rimosso da Apple e Google Play e non è possibile aggiornare l'applicazione e godere delle novità del Battle Royale di Epic.