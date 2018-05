Fortnite Stagione 4: il luogo tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo

Quest'oggi è cominciata la Settimana 2 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Oltre alla nuova modalità a tempo limitato dedicata ad Avengers: Infinity War, sono partite anche le immancabili sette sfide destinate ai possessori del Pass della Battaglia. Sono le seguenti:

Cerca i forzieri nel Boschetto Bisunto (0/7) Consuma Rocce Salterine (0/7) Infliggi danni agli avversari con armi silenziate (0/500) Balla davanti differenti cineprese (0/7) Cerca tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo (0/1) - difficile Eliminazioni con armi esplosive (0/3) - difficile Elimina nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare 7 differenti cineprese in giro per la mappa di gioco. Con questa mini-guida, invece, vi indicheremo l'ubicazione del punto tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo. Tanto per cominciare, dovrete dirigervi verso le Rapide Rischiose. A sud della location c'è il grande schermo, mentre a nord il bolide rosa. Lo spaventapasseri, invece, è a est. Al centro esatto tra questi punti di riferimento c'è la Stella della Battaglia che dovrete raccogliere per completare questa sfida.

Potete farvi un'idea più precisa sulla sua ubicazione guardando la mappa che abbiamo allegato in calce a questa notizia. Si tratta di una sfida di livello difficile, pertanto il suo completamento vi garantirà ben 10 Stelle della Battaglia!