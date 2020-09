Fortnite Stagione 4, la mappa: Pinnacoli Pendenti e Sponde del Saccheggio ritorneranno?

Con la Stagione 4 di Fortnite ormai iniziata, le novità riguardanti alle modifiche della mappa di gioco potrebbero non essere ancora state presentate in tutte le loro potenzialità.

A suggerirlo è un rumor apparso di recente in rete, la cui fonte appare tuttavia piuttosto incerta. A rilanciarlo è il presunto insider attivo su Twitter come "Frank". Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha condiviso un cinguettio nel quale riporta del futuro ritorno in Fortnite: Battaglia Reale di aree rimosse dalla mappa nel corso delle ultime Stagioni. Tra queste figurano location e punti d'interesse ampiamente noti, tra i quali spicca ad esempio Pinnacoli Pendenti.



L'insider non ha condiviso alcun indizio in merito alla natura delle proprie fonti, limitandosi ad indicare quanto segue:

Sponde del Saccheggio dovrebbe fare ritorno, prendendo il posto dello specchio d'acqua in prossimità del Lago Languido;

dovrebbe fare ritorno, prendendo il posto dello specchio d'acqua in prossimità del Lago Languido; Pinnacoli Pendenti dovrebbe andare a sostituire l'area di Lago Languido;

dovrebbe andare a sostituire l'area di Lago Languido; L'area di Acri Anarchici dovrebbe rimpiazzare le Fattorie Frenetiche;

dovrebbe rimpiazzare le Fattorie Frenetiche; Ritorno anche per Boschetto Bisunto, che andrebbe a prendere il posto di Siepi Sempreverdi;

Al momento, evidentemente, si tratta di un semplice rumor e non vi sono conferme ufficiali in merito a tali stravolgimenti della mappa dell'isola. In attesa di eventuali aggiornamenti, i giocatori possono dedicarsi al completamente delle Sfide del Risveglio di Tempesta