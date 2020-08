Fortnite: la Stagione 4 verrà lanciata su Apple iOS? Il comunicato di Epic

Quella di domani 27 agosto sarà una giornata importantissima per tutti i giocatori di Fortnite, dal momento che verrà finalmente lanciata la Stagione 4. Purtroppo, i possessori di dispositivi iOS e Android non potranno partecipare alla festa.

Da settimane Epic Games ed Apple sono ai ferri corti, una diatriba che ha portato alla rimozione di Fortnite dall'App Store. Il celebre Battle Royale risulta impossibile da scaricare su tutti i terminali della mela morsicata, poiché ha violato i termini del servizio. Il motivo è presto detto: nelle scorse settimane Epic ha implementato in Fortnite un metodo di pagamento diretto per gli acquisti dei beni digitali in-game (come i V-Bucks), per evitare di pagare la consueta tassa del 30% su App Store, una mossa che non è piaciuta al colosso di Cupertino.

Come conseguenza di questo blocco, domani 27 agosto la Stagione 4 di Fortnite non verrà pubblicata su Apple iOS. Questo il comunicato ufficiale di Epic Games: "Apple ha bloccato Fortnite nell'App Store, impedendo a chiunque di installare e aggiornare il gioco su dispositivi iOS e invitando Epic a 'rimuovere la funzione di pagamento diretto a Epic'. Apple mantiene i prezzi elevati per trattenere il 30% dei pagamenti effettuati dai consumatori su app come Fortnite, e sta bloccando Fortnite per impedire a Epic di trasferire a te i risparmi derivati dai pagamenti diretti! Unisciti alla lotta contro AppStore sui social media con #FreeFortnite".

Epic ha intrapreso ben tre azioni legali contro Apple (13 agosto, 17 agosto e 23 agosto), ma per una risoluzione sarà necessario attendere diverso tempo. Nel frattempo, ricordiamo che i progressi conseguiti su iOS possono essere tranquillamente trasferiti sulle altre piattaforme dove Fortnite rimane disponibile, ovvero su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now, e l'app Epic Games su Android.