Fortnite Stagione 4, tutte le novità: modifiche alla mappa, nuove armi, poteri e altro

Questa mattina, come largamente anticipato, la patch 14.00 ha dato il via alla la Stagione 4 di Fortnite su tutti i dispositivi, ad eccezzione di quelli di Apple a causa della battaglia in corso tra Epic Games ed Apple.

Da diversi mesi, purtroppo, la compagnia di sviluppo non fornisce le note delle patch, pertanto è diventato decisamente arduo identificare e tenere traccia di tutte le modifiche e le novità. Per fortuna la comunità di Fortnite è instancabile, ed è già stato creato un changelog piuttosto completo.

Vi sarete senz'altro accorti dell'arrivo dei grandi eroi della Marvel nel nuovo Pass della Battaglia, pertanto ci concentreremo sugli altri cambiamenti, a partire da quelli alla mappa. Parco Pacifico ha cambiato conformazione ed ora si chiama Dominio di Doom. I punti d'interesse Pozzo Traballante, La Fortiglia e Lo Yacht sono stati rimossi, mentre vicino a L'Autorità è apparsa una piccola fattoria. Nei pressi delle montagne ci sono delle Sentinelle distrutte, mentre in alcune location casuali atterrano di tanto in tanto dei Quinjet con dei robot di Stark e dei droni che possono lasciare i Poteri Mitici.

E qui arriviamo ad un'altra importante novità. Le Armi Mitiche della Stagione 3 sono andate via, e hanno lasciato il posto a quattro Poteri Mitici associati a diversi personaggi Marvel: parliamo del Guanto Arcano del Dottor Destino, la Bomba Mistica del Dottor Destino, la Tavola di Silver Surfer e lo Scudo di Rovi di Gtroot. Ci sono anche una nuova arma, il Fucile a Energia di Stark Industries (raro/epico - 32/48 danni), e la Trappola di Fuoco.

Per quanto riguarda le altre armi, ci sono stati degli avvicendamenti.

Sono state tirate fuori dal deposito : Pump Shotgun, Combat Shotgun, Tactical SMG, Suppressed SMG, Light Machine Gun, Scoped AR, Revolver (Purple/Gold), Boogie Bomb, Shockwave Grenade, Port-a-Forts, Bouncer e Bandage Bazooka;

: Pump Shotgun, Combat Shotgun, Tactical SMG, Suppressed SMG, Light Machine Gun, Scoped AR, Revolver (Purple/Gold), Boogie Bomb, Shockwave Grenade, Port-a-Forts, Bouncer e Bandage Bazooka; Sono state messe nel deposito: Tactical Shotgun, SMG & P90, Rapid Fire SMG, Pistol (Purple/Gold), Hunting Rifle, Decoy, Stink Bombs, Launch Pad e le Armi Mitiche della Stagione 3.

Nnn mancano all'appello, inoltre, tanti nuovi pesci da pescare.