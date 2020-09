Fortnite Stagione 4, nuova location in arrivo: si tratta dell'Avengers Tower?

Con l'arrivo di moltissimi supereroi Marvel nella Stagione 4 di Fortnite, l'universo del battle royale è stato protagonista di una rivoluzione, con nuove aree da esplorare e minacce a cui far fronte.

L'ombra di Galactus si allunga infatti sull'isola di Fortnite: Battaglia Reale, mentre i Vendicatori cercano di arginarne le conseguenze. In particolare, sembra che alcune faglie stiano giocando un ruolo fondamentale nel contenere il pericoloso Divoratore di Mondi. Tuttavia, gli Avengers potrebbero presto avere a disposizione una nuova struttura dalla quale coordinare le proprie azioni.

A suggerirlo sono diversi rumor, che puntano su di un ruolo di primo piano per Tony Stark / Iron Man. Secondo gli ultimi avvistamenti, in particolare, i fasci di energia sprigionati dalle faglie spaziotemporali presenti nel gioco sarebbero destinate a creare una forma di difesa dall'attacco di Galactus. Contemporaneamente, l'area di The Authority potrebbe presto trasformarsi in un nuovo punto d'interesse, collegato proprio ad Iron Man e agli altri Vendicatori: l'Avengers Tower!



Al momento, evidentemente, si tratta soltanto di semplici speculazioni e ipotesi: nessuna conferma in merito è infatti giunta da parte di Epic Games. Per scoprire cosa accadrà alla mappa di Fortnite: Battaglia Reale, non resta dunque che pazientare e attendere con pazienza l'evoluzione dell'isola di gioco!