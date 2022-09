Fortnite Stagione 4, tutte le nuove armi: dai fucili Cromo alle modifiche ai cecchini

È ufficialmente cominciata la Stagione 4 del Capitolo 3 di Fortnite, intitolata Paradiso. La nuova stagione contenutistica del free-to-play battle royale di Epic Games ha portato con sé tanti contenuti, come un nuovo Battle Pass con Spider-Gwen, il Cromo, modifiche alla mappa, nuove opportunità di gameplay e tante armi.

Ed è proprio alle armi che dedichiamo questo approfondimento. Con la Stagione 4 sono state effettuate numerose modifiche all'arsenale, con nuove bocche da fuoco basate sul Cromo, armi tirate fuori dal magazzino, modifiche ai fucili di precisione e nuovi dispositivi.

Nuove armi

L'introduzione del Cromo ha portato alla nascita del Fucile pesante EvoCromo e del Vampafucile EvoCromo, che possono essere trovate nei forzieri Cromo. Man mano che vengono usate aumentano di rarità, partendo da comuni e arrivando fino a mitiche.

Armi P.E.C. (Prima dell'era del Cromo)

"Certe cose pre-paradiso funzionano ancora bene... Usa le vecchie strategie con le armi fuori magazzino e le armi In sintonia del passato".

Pistola secondaria

Fucile pesante prime

Fucile pesante a leva

Mitraglietta a fuoco rapido

Mitraglietta silenziata

Fucile d'assalto Ranger

Fucile d'assalto Martello

Fucile da tiratore designato (DMR)

Fucile di precisione del Cacciatore

Granata

Vasetto di lucciole

Fiocina

Segugio di Ombre (arma esotica)

Dub (arma esotica)

Fucile Boom cecchino (arma esotica)

Bomba ballerina (non è tecnicamente un'arma ma lo sembra)

Granata a onda d'urto (anche questa non è tecnicamente un'arma, eppure è qui)

Modifiche ai Fucili di precisione

Le armi da cecchino in generale (comprese quelle ancora in magazzino) hanno ricevuto un aumento dei danni inflitti e dei moltiplicatori di colpi alla testa. Adesso può bastare un colpo solo per sconfiggere un avversario.

Fucile di precisione del Cacciatore: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile da caccia: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile di precisione automatico: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile a leva: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile di precisione silenziato: danni aumentati

Fucile di precisione semiautomatico: danni aumentati

Cannone a rotaia: danni aumentati

Fucile di precisione bolt-action: danni aumentati

Fucile di precisione pesante: moltiplicatore per colpi alla testa aumentato

Fucile di precisione Scout tempesta: moltiplicatore per colpi alla testa aumentato

Fucile Boom cecchino: danni da esplosivo aumentati

Oggetti e dispositivi

Il nuovo Schizzo Cromo può essere lanciato contro i muri per renderli penetrabili. I D-Lancio, disponibili in vari punti dell'isola, possono essere usati per ottenere posizioni di vantaggio (e raggiungere i nuovi Condomini Cumulonembi, evoluzione di Canyon Condominiale). Le Chiavi possono essere usate per aprire dei caveau pieni di bottino. Per aprire i caveau a bassa sicurezza serve una sola chiave, mentre per aprire i caveau ad alta sicurezza ne servono due. Il nuovo Bunkatile, che sostituisce il Fortatile, permette invece di creare una struttura istantanea 1x1 con pareti metalliche rinforzate, una rampa versatile, porte e pneumatici difensivi per respingere gli aspiranti invasori, senza bisogno di costruire.