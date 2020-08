Fortnite, Stagione 4, nuovo fumetto disponibile! Leak per il terzo indizio

L'evento speciale Fortnite X Marvel darà il via alla nuova Stagione del batle royale di Epic Games, che sembra promettere grandi novità per gli amanti dell'universo a fumetti della Casa delle Idee.

In attesa di scoprire tutti i cambiamenti che inonderanno la mappa di gioco, il team di sviluppo ha voluto condividere con il pubblico un nuovo teaser della Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, si tratta di una lettera "E", all'interno della quale possiamo osservare un'immagine di Thor, oltre alle skin di Jonesy il Naufrago e di Raven. Con il cinguettio si annuncia inoltre che la seconda parte del fumetto apparso già apparso in Fortnite è ora disponibile nel gioco.



I dataminer, nel frattempo, sembrano essersi portati avanti: dopo aver correttamente anticipato il secondo indizio, l'utente attivo su Twitter come "VastBlast" ha condiviso anche un'ulteriore immagine, raffigurante il possibile aspetto del prossimo teaser. In questo caso, la lettera protagonista è una "X", nuovamente raffigurante Thor. Che la parola pronta per essere formata dall'insieme dei teaser possa essere "Nexus"?



In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che qualcosa ha già iniziato a muoversi nell'isola del gioco Epic Games. Alcuni misteriosi portali sono apparsi in Fortnite.