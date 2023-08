Fortnite la Stagione 4 è pronta a partire: il gioco presto offline, data e orario

Dopo i teaser sulla Stagione 4 di Fortnite, manca ormai davvero poco al debutto della nuova fase per il free to play di casa Epic Games: ecco tutti i dettagli.

La Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale - Capitolo 4 prenderà il via nel corso della giornata di venerdì 25 agosto 2023. Come di consueto, il processo richiederà la disattivazione dei server di gioco, con il titolo che risulterà dunque inaccessibile per diverse ore. In particolare, la community dovrà rinunciare al battle royale a partire dalle ore 8:00 del fuso orario italiano. Al momento, non sappiamo se Fortnite tornerà online già a fine mattinata oppure se il processo di manutenzione si protrarrà più a lungo del solito.



In occasione del termine della Stagione 3, che ha concluso il proprio percorso con la collaborazione tra Fortnite e Jujutsu Kaisen, Epic Games non ha organizzato eventi in-game particolari e non sono dunque previsti festeggiamenti in tempo reale sull'isola di gioco. In attesa che Fortnite vada offline nella mattinata di domani, ricordiamo che per il momento non vi sono dettagli specifici su quello che sarà il tema principale della Stagione 4. I recenti teaser pubblicati dal team di sviluppo hanno però suggerito l'imminente debutto di una villa extralusso all'interno del gioco, attorno alla quale sembra essersi costruito un clima da spy story.