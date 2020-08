Fortnite: Stagione 4 questa settimana, quando inizia e novità

Quando inizia la stagione 4 di Fortnite? Presto, prestissimo, la nuova season del Battle Royale di Epic Games prenderà ufficialmente il via questa settimana, ma cosa possiamo aspettarci esattamente? Facciamo chiarezza.

Fortnite Stagione 4 data di uscita

La stagione 4 di Fortnite prenderà il via giovedì 27 agosto con un consueto aggiornamento che andrà a introdurre tutte le novità della prossima season. Al momento gli orari della manutenzione non sono stati resi noti ma possiamo aspettarci che i server vadano offline dalle 08:00 o dalle 10:00 del mattino (ora italiana) e fino almeno all'orario di pranzo, per permettere a Epic Games di lanciare l'update e dare lo start ufficiale a Fortnite Stagione 4.

Fortnite x Marvel

Il 27 agosto partirà anche l'evento Fortnite x Marvel che dovrebbe inizialmente coinvolgere solamente Thor e in seguito anche altri supereroi come Captain America, Hulk e Iron Man. Durante l'evento sarà possibile partecipare ad una serie di sfide per sbloccare contenuti unici come skin, dorsi, picconi e altri oggetti esclusivi per Fortnite. Al momento Epic e Marvel non hanno svelato molti dettagli su questo nuovo crossover, presumibilmente ne sapremo di più durante questa settimana.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire tutto, voi cosa vi aspettate da Fortnite Stagione 4? Siete pronti per vivere una nuova season del Battle Royale più popolare al mondo?