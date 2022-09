Fortnite Stagione 4: skin, armi, mappa e nuovi eventi, cosa aspettarsi?

Mancano pochi giorni al debutto della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 e, sebbene Epic Games abbia la bocca cucita sulle novità, i leak e i rumor spuntati in rete nel corso dell'ultimo periodo permettono già di farsi un'idea su cosa aspettarsi nel prossimo aggiornamento.

Nuove skin di Fortnite

Uno degli elementi più importanti di una stagione di Fortnite è il Pass Battaglia e, stando alle informazioni diffuse dagli insider più affidabili, una delle ricompense della Stagione 4 sarà Spider-Gwen. Se tale anticipazione dovesse trovare conferma il prossimo 17 settembre 2022, allora sarebbe altamente probabile l'arrivo di Miles Morales, uno dei pochi personaggi di rilievo dello Spiderverse che ancora manca all'appello. Un'altra importante comparsa della Stagione 4 potrebbe essere Brie Larson, l'attrice che ha prestato il volto a Captain Marvel che, secondo alcuni rumor, potrebbe nascondersi sotto il casco di Paradigma, uno dei Sette.



A suggerirlo è una serie di indizi reperiti sui social, tra i quali il recente follow lasciato da Donald Mustard all'attrice in tempi recenti. Dopotutto, uno dei membri dei Sette di cui conosciamo le fattezze è Fondazione, ovvero The Rock, e non possiamo escludere che alcuni di questi personaggi siano interpretati da un attore o un'attrice di fama mondiale. L'ultimo personaggio di cui potremmo finalmente fare la conoscenza è Geno, il villain apparso nel fumetto Fortnite x Marvel Guerra Zero e padre delle sorelle, Immagine e Ordine. Il personaggio è apparso in un recente sondaggio e, come è stato ampiamente dimostrato in passato, le skin presenti in forma di bozzetto nei questionari di Fortnite sono in dirittura d'arrivo nel negozio oggetti o nel pass.

Novità di gameplay

Dal punto di vista del gameplay, le grandi novità della Stagione 4 potrebbero essere tre, sebbene solo due di queste siano fondate su elementi concreti. Ad essere più fumosa è la possibile introduzione della visuale in prima persona in Fortnite, poiché si tratta di notizie diffuse dagli insider e non di contenuti scovati all'interno del codice del gioco. Meno campate in aria sono le notizie in merito al possibile arrivo del doppio salto, poiché i dataminer hanno reperito nei file del battle royale le animazioni di questa nuova meccanica, la quale potrebbe essere legata ad un oggetto o far parte del set di mosse predefinito dei looper.



L'ultima novità di gameplay potrebbe essere il ritorno del Bruto, il mech che nella sua versione 2.0 dovrebbe avere un aspetto simile all'Hulkbuster di Iron Man, anch'essa presente nel fumetto Fortnite x Marvel Guerra Zero. Sappiamo con certezza che Iron Man avrà una nuova skin in Fortnite nelle prossime settimane e non possiamo escludere che ciò abbia a che fare con l'arrivo dell'imponente armatura.

Eventi di Fortnite

Passando alle collaborazioni e agli eventi della stagione, non possiamo non citare l'imminente arrivo di Fortnitemares. Qualche mese fa, Epic Games ha chiamato a raccolta gli artisti di tutto il mondo per la realizzazione di skin di Halloween e siamo sicuri che il negozio oggetti accoglierà numerosi elementi estetici che metteranno in difficoltà il vostro portafoglio digitale. Ovviamente l'evento di Halloween sarà accompagnato anche da modifiche alla mappa e c'è chi ritiene possibile il ritorno della modalità cooperativa contro il Re della Tempesta.



Non vi sono invece informazioni sulle collaborazioni, ma c'è chi sostiene che un concerto di Lady Gaga su Fortnite sia in dirittura d'arrivo. Se vi state chiedendo dove sia finito l'evento di fine stagione, invece, sappiate che le probabilità che non sia in programma sono altissime e la totale assenza di conti alla rovescia o di scoperte da parte dei dataminer potrebbe indicare la volontà di Epic Games di non proporre alcuno spettacolo in game che funga da transizione dalla Stagione 3 alla Stagione 4.