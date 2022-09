Fortnite Stagione 4, spuntano i primi teaser: ancora Marvel, in arrivo Spider-Gwen?

Dopo una ricca serie di eventi speciali a tema Dragon Ball, Star Wars, Indiana Jones e tanto altro ancora, sembra proprio che il mondo dei supereroi Marvel stia per fare ritorno all'interno dell'universo di Fortnite: Battaglia Reale.

A lasciarlo intendere, sono le prime immagini teaser legate all'imminente debutto della Stagione 4 del free to play. Raccolte dal noto leaker Hypex, gli artwork mostrano quattro differenti versioni della stessa immagine. Altrettante mani spuntano dalle profondità di una oscura pozza, formata da un liquido piuttosto misterioso. Alcune delle mani sembrano appartenere a personaggi originali, ma una di queste è invece più facilmente riconoscibile, con un costume che assomiglia molto a quello di Spider-Gwen.

Al momento, non si hanno maggiori dettagli in merito, ma per scoprire tutte le novità in arrivo nel battle royale non sarà necessario attendere troppo tempo. Di recente, Epic Games ha infatti confermato data e orario di pubblicazione del prossimo aggiornamento di Fortnite, in programma per la giornata di domenica 18 settembre 2022. Con il conto alla rovescia ormai partito, non resta che pazientare ancora qualche giorno.



Nel frattempo, non mancano comunque rumor e indiscrezioni, con alcune voci di corridoio che riferiscono della possibile attivazione di una modalità in prima persona di Fortnite: Battaglia Reale.