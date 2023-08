Fortnite Stagione 4: è ufficiale, Khaby Lame e Ahsoka Tano sono skin del Battle Pass

Mancano poche ore all’arrivo dell'aggiornamento che darà ufficialmente il via alla Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4. Nel frattempo, Epic Games ha pubblicato un trailer che permette di scoprire tutte le skin incluse nel prossimo Pass Battaglia.

Oltre ad una serie di personaggi originali più o meno buffi che ben si adattano al tema principale della stagione, in cui pare ci dedicheremo ad effettuare rapine in grande stile, non mancheranno nemmeno alcune collaborazioni di rilievo. Come ormai in ogni Battle Pass, anche quello relativo alla Stagione 4 del Capitolo 4 include personaggi provenienti da brand di successo o dal mondo reale. Per celebrare l’imminente arrivo su Disney Plus della serie dedicata ad Ahsoka Tano, la Padawan di Anakin Skywalker sarà parte del percorso di ricompense e, con tutta probabilità, rappresenterà il costume del Livello 100.

Se quello di Ahsoka era un arrivo prevedibile, viste le numerose collaborazioni a tema Star Wars, non possiamo certo dire lo stesso di Khaby Lame. Il noto influencer e tiktoker sarà la ‘skin segreta’ del pass e possiamo vederlo anche nel trailer d’annuncio della stagione, visto che il suo alter ego virtuale si diletta in una delle sue gag che l’hanno reso famoso sui social network.

Avete già letto tutti i dettagli sull manutenzione che precederà l’arrivo della Stagione 4 di Fortnite?