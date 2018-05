Fortnite Stagione 4: al via le sfide della Settimana 1

La Stagione 4 di Fortnite ha preso il via da poche ore, introducendo una serie di novità per tutti i giocatori. A partire da oggi, inoltre, sono disponibili anche le nuove sfide della Settimana 1: vediamo di cosa si tratta.

Questa settimana saremo diretti a Tomato Town per rintracciare la mappa del tesoro. Come al solito, per accedere alle sfide bisognerà essere in possesso del Battle-Pass della Stagione 4 (acquistabile nel negozio in-game al prezzo di 950 V-Bucks). Portando a termine "Segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town" si otterranno 10 stelle, mentre basterà completare 4 sfide su 7 per guadagnare 4000 XP.

Una volta entrati in possesso della mappa a Tomato Town, per rintracciare il tesoro basterà andare a Loot Lake (vedi il riquadro E4 della mappa riportata a fondo pagina). Di seguito, invece, elenchiamo le 7 sfide proposte nella Settimana 1 della Stagione 4:

Infliggi agli avversari 500 danni con i fucili di precisione: 5 stelle

Cerca 7 casse ad Haunted Hills – 5 stelle

Usa una Port-a-Fort una volta – 5 stelle

Cerca le 8 lettere F-O-R-T-N-I-T-E – 5 stelle

Segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town (Difficile) – 10 stelle

Ottieni 3 Eliminazioni Pistola (Difficile) – 10 stelle

Elimina 3 avversari in Flush Factory (Difficile) – 10 stelle

Per conoscere tutte le novità introdotte con la Stagione 4 di Fortnite, invece, potete consultare il changelog completo sul sito ufficiale di Epic Games.