Fortnite, Stagione 5: come completare tutti gli Incarichi XP nascosti

A differenza di quanto avvenuto in passato, Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 non permette ai giocatori di vedere quali sono gli incarichi utili ad ottenere Punti Esperienza, i quali restano nascosti fino a quando non si è prossimi al loro completamento.

Se avete bisogno di ottenere XP per scalare i livelli de Pass Battaglia e volete conoscere tutti i dettagli sugli incarichi rari segreti, di seguito trovate l’elenco completo delle sfide e qualche consiglio su come portarle a termine. Sappiate che ognuna di queste sfide è composta da step multipli, ciascuno dei quali ricompensa il giocatore con un quantitativo di XP che varia da 15.000 a 20.000 in base alla sfida. Alcune di queste missioni come quella legata alla distruzione dei cespugli, inoltre, non sono ancora attive e verranno sbloccate nel corso delle prossime settimane.

Cattura pesci (3, 15, 50, 125, 250)

Per questa sfida dovete semplicemente pescare in qualsiasi specchio d’acqua e con qualsiasi strumento, anche all’esterno dei buchi da pesca.

Apri forzieri (10, 50, 500, 1.000, 2.500)

Continuate ad aprire forzieri per accumulare progressi in questa sfida.

Raccogli Lingotti d’Oro (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

Altra missione molto semplice i cui step si possono completare accumulando Lingotti d’Oro nel tempo. Questa valuta si ottiene completando taglie e incarichi, aprendo forzieri, eliminando giocatori e distruggendo registri di cassa nei negozi.

Completa Taglie (5, 25, 50, 75, 100)

Per accettare una taglia occorre parlare con uno dei tanti NPC sparsi in giro per la mappa e poi eliminare il giocatore che viene assegnato come bersaglio entro un tempo limite. Accumulate taglie per completare le sfide e ottenere XP.

Completa Incarichi comuni (10, 25, 50, 100, 250)

Questa sfida non chiede altro che completare gli incarichi comuni, ovvero quelli di colore bianco.

Completa Incarichi Epici (5, 10, 25, 50, 75)

In questo caso dovete completare le sfide di colore viola, che vengono proposte settimanalmente e nel corso degli eventi a tempo.

Completa Incarichi Leggendari (3, 10, 20, 40, 80)

Al centro di questa sfida ci sono gli incarichi leggendari, ovvero quelli arancioni a tempo che si attivano ogni giovedì alle ore 15:00 e presentano cinque diversi step.

Completa Incarichi Rari (10, 25, 50, 100, 200)

Altra sfida legata agli incarichi, ma questa volta quelli da completare sono quelli di colore blu.

Completa Incarichi Non Comuni (10, 25, 50, 100, 250)

Gli incarichi non comuni sono quelli di colore verde e ogni giorno potete completarne tre diversi, ciascuno da 10.000 XP.

Consuma mele (10, 25, 50, 100, 250)

Il modo più veloce per consumare mele è raccoglierne in quantità alla fattoria tra Colosseo Colossale e Foschi Fumaioli e mangiarle mentre si resta nella tempesta, così che gli hp scendano costantemente e si possa sempre mangiare almeno una mela.

Consuma banane (10, 25, 50, 100, 250)

In questo caso vale lo stesso discorso delle mele, ma per raccogliere numerose banane occorre spostarsi tra gli isolotti che circondano Castello Corallo, ovvero l’unico luogo dell’isola in cui è possibile trovare anche 40 banane.

Consuma oggetti da raccogliere (10, 25, 50, 100, 250)

Per fare progressi in questa sfida dovete mangiare qualsiasi oggetto da raccogliere, ovvero banane, funghi, mele, grano e altro.

Consuma funghi (10, 25, 50, 100, 250)

I funghi blu che ricaricano lo scudo si possono trovare in vari luoghi della mappa, ma forse la maggior concentrazione di questi oggetti è proprio nei pressi di Foresta Frignante.

Danneggia avversari (5.000, 25.000, 75.000, 150.000, 500.000)

Un’altra sfida che completerete quasi sicuramente nel tempo, visto che per avanzare nei 5 step occorre infliggere danni ai nemici in qualsiasi modo.

Danneggia veicoli con dentro un avversario (250, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000)

Questa missione è un po’ più complessa, dal momento che richiede di colpire i veicoli con dentro un avversario. Cercate di armarvi di fucili automatici e colpite qualsiasi auto o motoscafo in movimento.

Distruggi cespugli (10, 50, 100, 250, 500)

Quando si parla di cespugli si intendono i grossi ammassi di foglie presenti in grandi quantità intorno al laghetto a nord-est di Siepi d’Agrifoglio. Distruggete questi oggetti con un piccone per avanzare nella sfida.

Distruggi divani, letti o sedie con un piccone (10, 50, 100, 250, 500)

Questa missione è davvero semplice, soprattutto se si prendono d’assalto fast food e altri edifici con all’interno un grosso numero di sedie. In alternativa potete distruggere tutti i letti, i divani e le sedie presenti negli appartamenti.

Distruggi rocce (25, 100, 250, 500, 1.000)

Altra sfida che completerete quasi sicuramente in modo automatico, dal momento che per accumulare pietra occorre distruggere le grosse rocce di colore grigio sparse in giro per la mappa.

Distruggi alberi (25, 100, 250, 1.000, 2.500)

Stesso discorso della precedente sfida, ma in questo caso il vostro obiettivo non sono le rocce ma gli alberi, presenti in grosse quantità a Foresta Frignante.

Distanza percorsa con il deltaplano (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

Niente di più semplice: aprite il deltaplano subito dopo aver lasciato il Bus della Battaglia e continuate a spostarvi fino all’atterraggio per accumulare chilometri a bordo del mezzo.

Distanza percorsa in un veicolo (2.500, 15.000, 50.000, 75.000, 100.000)

Salite sempre sui mezzi che trovate in giro e fatevi una passeggiata per accumulare progressi in questa sfida, la quale tiene conto anche di mezzi volanti e motoscafi.

Distanza percorsa a nuoto (250, 1.000, 2.500, 10.000, 25.000)

Continuate a nuotare negli specchi d’acqua in giro per la mappa e accumulate anche in questo caso progressi per la sfida.

Distanza percorsa a piedi (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

Di tutte le sfide, questa è forse quella più semplice: per completarla basta muoversi a piedi ed è quasi impossibile che non abbiate già completato almeno il primo step.

Eliminazioni da 150 metri o più (10, 25, 100, 500, 1.000)

Si tratta di una delle missioni più complesse di questo elenco, dal momento che eliminare un avversario da 150 metri non è affatto semplice. Per accumulare questo tipo di uccisioni potreste provare la modalità Rissa a Squadre e prendere di mira i giocatori inattivi con un fucile di precisione.

Eliminazioni con fucili d’assalto (10, 25, 100, 500, 1.000)

Niente di particolare: eliminate giocatori con qualsiasi arma appartenente a questa categoria.

Eliminazioni con armi comuni o non comuni (2, 10, 25, 75, 125)

Questa sfida è legata alle eliminazioni con armi bianche o verdi, le quali vi ricordiamo non sono presenti in Rissa a Squadre.

Eliminazioni con armi esplosive (10, 25, 100, 500, 1.000)

Con armi esplosive si intendono granate e lanciarazzi: eliminate i nemici con questo tipo di oggetti e porterete avanti questa sfida.

Eliminazioni con pistole (10, 25, 100, 500, 1.000)

Come tutte le sfide precedenti, questa riguarda le uccisioni con qualsiasi tipo di pistola.

Eliminazioni con fucili pesanti (10, 25, 100, 500, 1.000)

I fucili pesanti sono gli shotgun: eliminate altri giocatori con una di queste armi e otterrete XP ad ogni step.

Eliminazioni con mitragliette (10, 25, 100, 500, 1.000)

Raccogliete una mitraglietta di qualsiasi tipo ed eliminate altri giocatori per avanzare in questa missione.

Eliminazioni con fucili di precisione (10, 25, 100, 500, 1.000)

Come tutte le precedenti sfide a base di armi, questa è legata alle uccisioni con un fucile di precisione.

Pesca nei buchi da pesca (5, 15, 75, 150, 300)

Questa è un’altra sfida di pesca, ma in questo caso si tengono conto esclusivamente dei progressi fatti pescando presso un buco da pesca. Per velocizzare la progressione potete salire su un motoscafo e colpire i buchi con i razzi.

Raccogli pietra (2.500, 10.000, 25.000, 100.000, 250.000)

Completando la sfida legata alle pietre da distruggere farete progressi anche in questa missione, che non chiede altro di accumulare unità di pietra.

Incendia gli avversari col fuoco (3, 10, 25, 50, 75)

Per incendiare gli avversari col fuoco basta raccogliere le lucciole e lanciarle sui nemici, così che vadano in fiamme.

Incendia le strutture col fuoco (25, 50, 100, 250, 500)

Questa sfida è molto semplice e non richiede di incendiare le strutture avversarie, ma qualsiasi struttura di gioco. Per avanzare in questa missione basta quindi raccogliere lucciole e lanciarle in qualsiasi casa di legno, così che le fiamme divampino e distruggano tutto.

Danneggia le strutture avversarie con attacchi corpo a corpo (500, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

Avviate una partita in Rissa a Squadre e recatevi al centro della mappa, dove i giocatori sono soliti costruire grosse strutture. Individuate quelle nemiche e iniziate a colpirle con il vostro piccone per avanzare nella sfida.

Eliminazioni con attacchi corpo a corpo (5, 25, 50, 75, 100)

Le eliminazioni con attacchi corpo a corpo sono quelle con il piccone, perfette da fare nei primi istanti di una partita quando nessuno ha ancora raccolto un’arma da fuoco.

Posizionati nella Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)

Questa è una sfida legata al posizionamento e per fare progressi va bene anche la modalità Rissa a Squadre.

Strutture avversarie distrutte all’interno di un veicolo (3, 25, 75, 150, 300)

La sfida in questione chiede di distruggere strutture avversarie da un veicolo e non è necessario farlo con l’arma montata sui vari mezzi, dal momento che potete distruggerle anche con le vostre armi, a patto però che siate in sella al veicolo.

Elimina giocatori (5, 25, 100, 250, 500)

Altra missione che completerete senza rendervene conto, visto che consiste nella semplice eliminazione di altri giocatori in qualsiasi modalità.

Riporta alleati in gioco con un furgone (2, 5, 10, 25, 50)

Questa sfida può essere completata solo nelle modalità Coppie e Squadre, ovvero le uniche nelle quali è possibile riportare in vita un compagno tramite un furgone di riavvio.

Rianima alleati (5, 25, 50, 100, 250)

In maniera simile alla sfida precedente, questa missione è valida solo in modalità Coppie e Squadre e per essere completata richiede di rianimare più volte i compagni a terra.

Apri scatole di munizioni (10, 20, 50, 100, 200)

Continuate ad aprire scatole di munizioni e registrerete progressi per questa sfida.

Cerca consegne di rifornimenti (5, 10, 25, 50, 100)

Il metodo più veloce per aprire consegne di rifornimenti (le casse azzurre che piovono dal cielo) e giocare in modalità Rissa a Squadre, dal momento che ad ogni fase della partita arrivano nuove casse.

Interroga avversari (5, 25, 50, 100, 200)

Per interrogare un avversario occorre perquisirlo mentre è a terra e quindi giocare in modalità Coppie o Squadre.

Potenzia armi (5, 10, 25, 50, 100)

Per potenziare un’arma dovete innanzitutto raccoglierla e poi parlare con alcuni NPC, così da far apparire a schermo l’opzione per ottenerne la versione più rara al prezzo di qualche Lingotto d’Oro.

Usa falò (3, 15, 50, 100, 150)

I falò sono sparsi per tutta la mappa di Fortnite: continuate ad utilizzare il vostro legno per accenderli o rinfocolarli e farete progressi in questa sfida.