Fortnite, Stagione 5: come completare le sfide della Settimana 1

Con la Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, disponibile ormai da poco più di un giorno, sono arrivate anche delle nuove sfide e, nello specifico, dei nuovi incarichi epici e leggendari. Scopriamo insieme come portare a termine tutte le missioni della Settimana 1.

Completa Taglie (0/5, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza

Questa sfida, che sembra avere una durata limitata nel tempo e scadrà il prossimo giovedì 10 dicembre 2020, consiste nel completamento delle Taglie ed è divisa in cinque diversi step. Se non sapete come funziona questa nuova meccanica del battle royale, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come attivare e completare una Taglia in Fortnite Stagione 5. Per velocizzare il processo, vi consigliamo inoltre di attivare le Taglie nelle prime fasi di una partita, dal momento che ci saranno maggiori probabilità che il vostro bersaglio muoia per mano di altri giocatori.

Eliminazioni con fucili pesanti (0/3, fase 1 di 4) - Ricompensa per ogni fase completata: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una missione molto semplice che può essere completata in Rissa a Squadre dopo aver trovato un qualsiasi shotgun in giro per la mappa.

Ecco i consigli per le fasi successive:

Danni con fucile d'assalto (0/500): vale lo stesso discorso dello step precedente, ovvero avviate una partita in Rissa a Squadre e fate stragi con un qualsiasi fucile d'assalto

Elimina un nemico con un fucile di precisione da 150 metri (0/1): questa sfida è più complessa ma, proprio come le altre, è molto più semplice in Rissa a Squadre, dove i giocatori sono spesso distratti. Procuratevi un fucile di precisione e posizionatevi in un luogo remoto (posizionate indicatori in giro per valutare le varie distanze) e colpite i giocatori in lontananza che stanno fermi o si stanno curando

Infliggi danni alle strutture con armi esplosive (0/1.000): vale anche in questo caso la strategia della Rissa a Squadre, dal momento che vi basterà lanciare qualche granata sulle strutture costruite dagli avversari (le riconoscerete poiché non possono essere modificate) per completare la sfida in una manciata di minuti

Scopri luoghi indicati (0/5, fase 1 di 3) - Ricompensa per ogni fase completata: 20.000 Punti Esperienza

La prima fase di questa sfida è molto semplice ed è probabile che l'abbiate già completata senza accorgervene visitando i nuovi punti d'interesse in giro per la mappa. La sfida chiede infatti di recarsi in cinque punti qualsiasi della mappa contrassegnati da un nome, anche in partite diverse.

Questi sono invece gli step successivi:

Parla con un personaggio (0/3): per completare questa sfida vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come parlare con un personaggio in Fortnite Stagione 5

Raccogli Lingotti (0/500): questa è un'altra sfida che coinvolge una nuova meccanica di gioco e sulle nostre pagine trovate i consigli su come accumulare 500 Lingotti d'oro in Fortnite

Se avete acquistato il nuovo Battle Pass, non dimenticate di visitare la Razor Crest di The Mandalorian in Fortnite per ottenere un pezzo aggiuntivo dell'armatura del cacciatore di taglie.