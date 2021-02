Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Nel corso del pomeriggio sono arrivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 tutte le nuove sfide della Settimana 10, le quali sono molto veloci da completare e consentono di accumulare in pochi minuti grossi quantitativi di punti esperienza.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Usa cibi consumabili (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto semplice e non chiede altro ai giocatori che andare alla ricerca di determinati oggetti da consumare in giro per la mappa. Se non sapete dove reperire questo tipo di risorse, allora potete consultare la nostra guida su come trovare ed usare cibi consumabili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Eliminazioni con armi comuni (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida incredibilmente semplice, poiché per il suo completamento non occorre far altro che eliminare un nemico tramite l'ausilio di una qualsiasi arma di tipo comune. Quando si parla di armi comuni si intende quella categoria di armi con lo sfondo grigio, ovvero quelle che si trovano più spesso in giro per l'isola del, battle royale. Dal momento che nella modalità Rissa a Squadre non sono presenti armi inferiori alla rarità blu (ovvero le armi rare), questa missione va obbligatoriamente portata a termine nelle modalità classiche: Solo, Coppie o Squadre.

Vai a fare una nuotata a Lago Languido (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In questo caso si tratta di una sfida quasi istantanea da completare, poiché tutto si riduce nell'atterrare in un preciso luogo della mappa. Se non sapete come portare a termine la sfida, date un'occhiata alla nostra guida su come fare una nuotata a Lago Languido in Fortnite Capitolo 2.

Danza vicino a Parco Pacifico (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non lasciatevi ingannare dalla descrizione di questa sfida, la quale potrebbe portarvi fuori strada e indurvi a compiere un errore. L'obiettivo di questa missione è semplicemente quello di recarsi a Parco Pacifico (e non nei dintorni del punto d'interesse) ed eseguire una qualsiasi emote tra quelle che sono presenti nel vostro armadietto.

Infliggi danni da mischia (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta forse della sfida più complessa tra quelle proposte nella Settimana 10 e anche in questo caso potete trovare sulle nostre pagine la guida su come infliggere danni da mischia in Fortnite Capitolo 2.

Potenzia armi (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come avrete notato, con l'ultima stagione del battle royale sono state rimosse le stazioni per il potenziamento delle armi. Se non sapete come funziona il nuovo sistema, vi consigliamo di dare un'occhiata alla guida con i consigli su come potenziare le armi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Elimina le Guardie OI (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Ancora una volta dovrete scontrarvi con le abilissime sentinelle controllate dall'intelligenza artificiale, le quali sono armate di un fucile d'assalto tattico e possiedono una mira quasi infallibile. Per completare la sfida potete dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come trovare ed eliminare le Guardie OI in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Distruggi sofà, letti o sedie (20/40/60/80/100, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'ultima sfida, quella di gruppo, non chiede altro che seminare il caos per la mappa distruggendo a colpi di piccone alcuni elementi d'arredamento. Trattandosi di una sfida di gruppo, potete al solito approfittare dei vostri compagni di squadra e organizzarvi per velocizzare il completamente della missione. Come per tutte le altre sfide, vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida su come distruggere sofà, letti o sedie in Fortnite.