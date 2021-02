Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 11

San Valentino è arrivato anche in Fortnite Capitolo 2 grazie alle particolari sfide della Settimana 11 della Stagione 5, le quali chiedono ai giocatori di svolgere una serie di compiti legati all'amore.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Cattura diversi tipi di pesci per trovare un appuntamento per Cuori Selvaggi per Pescesecco (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è forse la sfida più semplice di questa settimana: atterrate in un qualsiasi punto della mappa, procuratevi uno strumento per pescare (fiocina, canna da pesca standard o per professionisti) e continuate a catturare pesci fino a trovarne tre di tipo diverso. Per evitare che qualcuno possa darvi fastidio durante la vostra sessione di pesca potreste decidere di atterrare in luoghi più isolati come a nord di Castello Corallo o nei dintorni di Campo Merluzzo, l'isola a sud-ovest della mappa.

Servi una cena di lusso a Pescesecco e alla sua compagna in un qualsiasi ristorante (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come servire una cena di lusso a Pescesecco e alla sua compagna in un qualsiasi ristorante in Fortnite Capitolo 2.

Trova una rosa alla Fattoria d'Acciaio o al Frutteto (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida occorre raccogliere una delle due rose situate in due punti piuttosto vicini della mappa e molto semplici da raggiungere. Il primo è il Frutteto, ovvero l'area a nord di Colosseo Colossale in cui è possibile trovare una rosa proprio all'ingresso della casa nella parte più alta: entrate dalla porta principale e voltatevi a sinistra per trovare una rosa a terra. Se volete invece raccogliere l'oggetto a Fattoria d'Acciaio non dovete far altro che raggiungere l'esterno del grosso edificio rosso della fattoria: trovate la rosa verso nord. In calce alla guida trovate una mappa con la posizione delle due rose.

Raccogli la pozione d'amore di Grimbles da Forte Frittella, Cala Corallina o Fortezza Furtiva (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La pozione d'amore non è altro che una grossa pozione scudo contenente del liquido di colore rosa. Sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni su come raccogliere la pozione d'amore di Grimbles da Forte Frittella, Cala Corallina o Fortezza Furtiva in Fortnite.

Consegna la pozione d'amore a Pantano Palpitante o Baraccopoli (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta dello step successivo della sfida legata alla pozione d'amore di Grimbles. Anche in questo caso potete consultare la guida relativa alla raccolta della pozione per trovare i luoghi in cui consegnare l'oggetto.

Raccogli scatole di cioccolatini a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio o Corso Commercio (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Gli oggetti collezionabili di questa settimana sono confezioni di cioccolatini a forma di cuore con su scritto "Love". Date un'occhiata alla nostra guida su come raccogliere scatole di cioccolatini a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio o Corso Commercio per trovare la loro posizione esatta.

Scegli un personaggio come partner di San Valentino per Adorabile! (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida non chiede altro che interagire con un qualsiasi personaggio controllato dall'intelligenza artificiale per consegnarli una cartolina. Gli NPC sono sparsi in giro per l'isola e potete decidere liberamente a chi consegnare l'oggetto per completare la missione.

Infliggi danni agli avversari con balestre (1.000/2.000/3.000/4.000/5.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

La sfida di gruppo di questa settimana coinvolge un'arma introdotta dagli sviluppatori proprio in occasione dell'evento di San Valentino: la balestra. Per i prossimi giorni potrete infatti trovare questa nuova arma all'interno dei forzieri o a terra. Se volete velocizzare il completamento della sfida, potete organizzarvi con i vostri amici e partecipare a modalità come la Rissa a Squadre, così da sfruttare la possibilità di respawn per eliminare grosse quantità di nemici con l'arma in questione.