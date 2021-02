Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 12

A partire da oggi, giovedì 18 febbraio 2021, i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 potranno completare tutte le sfide della Settimana 12 e, solo per i prossimi sette giorni, il nuovo incarico leggendario che permette di ottenere moltissimi punti esperienza e scalare gli ultimi livelli del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Infliggi danno entro 15 secondi da una planata (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida davvero semplice, dal momento che tutto quello che chiede è di infliggere danni ai nemici entro 15 secondi da una planata. Il modo più rapido per portare a termine questa sfida è quello di completarla nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è possibile rischierare il deltaplano a proprio piacimento e farlo così dopo aver raccolto abbastanza armi e munizioni da colpire i nemici.

Visita Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come visitare Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay in Fortnite.

Distruggi i lama gonfiabili ai distributori di benzina (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso abbiamo preparato per voi una guida su come distruggere i lama gonfiabili ai distributori di benzina in Fortnite.

Trova un ritratto di famiglia in un naufragio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come per le precedenti sfide settimanali, anche di questa missione potete leggere una guida: ecco i consigli su come trovare un ritratto di famiglia in un naufragio in Fortnite Capitolo 2.

Ributta un pesce in acqua (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Se volete completare questa sfida dovete sfruttare una meccanica di gioco introdotta qualche stagione fa e grazie alla quale è possibile lanciare alcuni consumabili come i pesci, le bende e i medikit. Il vostro obiettivo è quello di raccogliere un pesce pescando o interagendo con un banco frigo per poi lanciarlo in acqua tenendo premuto il tasto per mirare e premendo poi il tasto per fare fuoco.

Colpisci avversari diversi con una fiocina (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice che richiede un po' di pazienza, dal momento che le fiocine non possono essere trovate in luoghi specifici della mappa e occorre andarne a cercare una. Una volta trovato l'oggetto, dovete colpire tre nemici con l'arpione della fiocina per completare la sfida. Sappiate che nella modalità Rissa a Squadre è possibile ricaricare la fiocina al rientro, ma è importante non esaurire mai tutti i dieci proiettili, lasciandone sempre almeno uno.

Raccogli tipi d'arma diversi dai punti di pesca (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Se avete trovato una fiocina per completare la sfida precedente, questa missione può essere portata a termine in modo molto più rapido. L'obiettivo di questa sfida è di raccogliere tre tipi di arma diversa dai punti di pesca e, per farlo, non dovete far altro che continuare a pescare fino al completamento della sfida.

Colpisci un avversario entro 10 secondi dallo Scatto Zero (5/10/15/20/25, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'Incarico leggendario di questa settimana coinvolge l'utilizzo dei Cristalli Punto Zero, ovvero quei cristalli di colore viola che si possono trovare esclusivamente nell'area desertica al centro dell'isola e con i quali i giocatori possono interagire per ottenere un potenziamento temporaneo. Mentre l'effetto dei Cristalli Punto Zero è attivo (è visibile una sorta di aura viola intorno al personaggio), non occorre far altro che premere due volte il tasto per saltare per eseguire un rapido scatto in avanti: è proprio entro i dieci secondi successivi allo scatto che dovete colpire in qualsiasi modo un avversario per fare progressi nella sfida. Come al solito, l'incarico leggendario è una sfida di gruppo e vengono quindi considerati anche i progetti registrati dai giocatori presenti nella squadra, a prescindere dalla modalità che si sta giocando.