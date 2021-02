Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 13

Avete bisogno di accumulare Punti Esperienza in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 per scalare gli ultimi livelli del Pass Battaglia e completare l'armatura del Mandaloriano? Allora date un'occhiata ai nostri suggerimenti utili per il completamento delle nuove sfide della Settimana 13.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Scansiona un server presso un Centro Superficie (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione occorre conoscere i punti d'accesso ai Centri Superficie, ovvero i laboratori segreti dell'agenzia che si nascondono in alcuni punti d'interesse della mappa. A questo proposito, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida su come scansionare un server presso un Centro Superficie in Fortnite.

Getta frutta a Covo del Cacciatore (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione è pressoché identica a quella della scorsa settimana in cui veniva chiesto di gettare del pesce in acqua: procuratevi tre frutti qualsiasi in giro per la mappa e lanciateli a Covo del Cacciatore. Vi ricordiamo che per lanciare un qualsiasi oggetto consumabile basta equipaggiarlo per poi tenere premuto il tasto dedito alla mira e infine fare fuoco per lanciarlo.

Infliggi danni agli avversari a Covo del Cacciatore, Il Frutteto e Corso Commercio (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una classica sfida di Fortnite Capitolo 2 che chiede ai giocatori di infliggere un totale di 300 punti danno in specifici luoghi della mappa e, fortunatamente, non tutti i una sola partita. Individuate quello che potrebbe essere il luogo più affollato e atterrate il prima possibile per raccogliere un'arma e colpire gli altri giocatori, magari quelli che non hanno ancora trovato uno strumento con il quale contrastarvi.

Danni pistola (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida può essere completata in concomitanza con la precedente, dal momento che in questo caso occorre infliggere 300 punti danno con una qualsiasi pistola. Provate a raccogliere una pistola proprio nei luoghi indicati nella sfida precedente e colpire qualsiasi cosa si muova. Se volete, è possibile semplificare la sfida colpendo le Guardie IO o gli squali bottino.

Immergiti nella piscina viola a Foschi Fumaioli (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La descrizione di questa sfida potrebbe ingannarvi, dal momento che l'obiettivo della missione non sono le due enormi strutture cilindriche del punto d'interesse. Per conoscere la posizione del luogo da raggiungere vi consigliamo di leggere la nostra guida su come immergersi nella piscina viola a Foschi Fumaioli in Fortnite.

Entra nel Punto Zero (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la sfida più semplice di questa settimana, dal momento che il vostro obiettivo consiste nel tuffarvi nell'enorme sfera viola situata al centro della mappa. Potete decidere di atterrare direttamente sull'oggetto o entrarci in un secondo momento, a patto di avere abbastanza materiali da costruire una lunga passerella.

Distruggi gli alberi di cristallo (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In questo caso ci troviamo di fronte ad un'altra sfida che può essere completata in una manciata di secondi, a patto però di conoscere con precisione la posizione degli alberi di cristallo, i quali possono essere trovato solo in alcuni luoghi dell'isola del battle royale Epic Games. Vi suggeriamo anche in questo caso di leggere la nostra guida con i consigli su come distruggere gli alberi di cristallo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Costruisci strutture (60/120/180/240/300, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Quest'ultima missione della Settimana 13 non è difficile ma richiede pazienza, dal momento che per portare a termine i suoi cinque step occorre costruire moltissime strutture in una qualsiasi modalità e con qualsiasi materiale (legno, pietra o metallo). Trattandosi di un incarico leggendario, questo tiene conto dei progressi fatti dai propri compagni di squadra ed è quindi possibile giocare modalità di gruppo per velocizzare il completamento della sfida. Una buona idea potrebbe essere quella di giocare in Rissa a Squadre, modalità nella quale si costruisce molto e tutti iniziano a giocare con 150 unità di ciascun tipo di materiale da costruzione.