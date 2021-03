Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 14

Anche oggi, giovedì 4 marzo 2021, sono arrivate le nuove sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. In attesa di scoprire cosa accadrà nel finale di questa stagione, che volge ormai al termine, vi proponiamo una serie di consigli grazie ai quali potrete velocizzare il completamento delle missioni a tempo.

Raccogli libri di cucina da Parco Pacifico e Scogliere Scoscese (0/4) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione a tempo vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i consigli su come raccogliere libri di cucina da Parco Pacifico e Scogliere Scoscese in Fortnite Capitolo 2.

Raccogli frutta e verdura (0/8) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida incredibilmente semplice da portare a termine e che non va completata in una sola partita. Per questa missione occorre raccogliere otto unità di frutta o verdura qualsiasi e, per farlo, potete atterrare al Frutteto (l'area a nord di Colosseo Colossale) e distruggere a suon di picconate i vari alberi per far cadere delle mele e raccoglierle. In alternativa potete distruggere il campo di grano alla Fattoria d'Acciaio.

Guadagna lingotti per assoldare un personaggio (0/150) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Per questa missione non dovete far altro che accumulare lingotti d'oro e sta quindi a voi se puntare ad un completameno veloce o lento. Se vi accontentate di pochi lingotti alla volta potete semplicemente aprire forzieri ed eliminare nemici, in alternativa potete invece accettare le taglie o gli incarichi presso i vari personaggi e velocizzare sensibilmente la sfida.

Visita diverse cucine di ristoranti (0/2) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete trovare ogni singolo dettaglio sulle modalità attraverso le quali completare agilmente la sfida nella nostra guida su come visitare diverse cucine di ristoranti in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Guida un veicolo da Sabbie Sudate a Parco Pacifico (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa missione della Settimana 14 di Fortnite Stagione 5, che chiede ai giocatori di spostarsi tra i due punti d'interesse a bordo di un veicolo. Prima di saltare a bordo del mezzo a quattro ruote, assicuratevi che abbia abbastanza benzina nel serbatoio e non andate mai fuori strada, così da non rallentare ed evitare incidenti.

Scendi da un veicolo al distributore di benzina a Lago Languido o Gattogrill (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una sfida simile alla precedente e nelle quale i giocatori devono salire su un qualsiasi veicolo e abbandonarlo in prossimità di uno dei due distributori di benzina indicati nella descrizione, ovvero quello di Gattogrill o di Lago Languido (entrambi contrassegnati sulla mappa).

Guida un veicolo da Parco Pacifico a Lago Languido (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Questa è la terza sfida a base di veicoli, ma in questo caso il viaggio è molto più lungo e occorre andare da un punto all'altro dell'isola del battle royale. Oltre al consiglio di procurarsi una tanica di benzina e ricaricare il serbatoio prima di partire, vi suggeriamo sempre di non allontanarvi mai dalle strade. Per semplificare la sfida potreste completarla in modalità Rissa a Squadre, così da evitare eventuali interruzioni da parte degli avversari.

Danneggia avversari da oltre 50 metri di distanza (1.000/2.000/3.000/4.000/5.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana è perfetto per la modalità Rissa a Squadre, soprattutto se si utilizza un potente fucile di precisione o il fucile d'assalto pesante, che riesce a colpire i nemici anche da lunghe distanze. Atterrate, equipaggiate l'arma e puntate a tutti gli avversari in lontananza, magari utilizzando il sistema di ping come riferimento per comprendere chi è ad una distanza maggiore di 50 metri. Non dimenticate inoltre che si tratta di una sfida di gruppo ed è quindi possibile velocizzare i progressi grazie ai giocatori presenti nella propria squadra.