Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 15

Sta ormai per concludersi l'avventura della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 e, da oggi, Epic Games ha introdotto nel suo battle royale l'ultima ondata di sfide settimanali che consente anche ai più pigri di recuperare velocemente qualche livello del Pass Battaglia e di provare a raggiungere il livello 100.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide della Settimana 15 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2:

Distanza percorsa tra le sabbie (0/500) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Dalla descrizione della sfida si comprende perfettamente quello che è l'obiettivo: atterrate nell'area desertica al centro dell'isola e restate immobili sulla sabbia fino a sprofondare, a questo punto iniziate a muovervi fino ad accumulare un totale di 500 metri percorsi sotto la sabbia. Non occorre percorrere tutti questi metri in una sola vita, quindi non preoccupatevi nel caso in cui qualcuno dovesse scoprirvi ed eliminarvi prima che raggiungiate l'obiettivo. Se non avete mai effettuato questa particolare azione nel corso della Stagione 5, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come nascondersi sotto la sabbia in Fortnite Stagione 2.

Trascorri 5 secondi entro 20 metri dai nemici mentre scavi un tunnel nella sabbia (0/5) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Questa sfida si basa sullo stesso principio della precedente, sebbene questa volta non importi la distanza percorsa sotto la sabbia ma il tempo trascorso in prossimità di un avversario. Sebbene possa sembrare una missione molto complessa, sappiate che non lo è affatto e con alcuni semplici trucchi è possibile portare la vittoria a casa in un batter d'occhio. L'area desertica della mappa coinvolge infatti anche Torri Bislacche, uno dei punti d'interesse spesso popolati da molti giocatori: atterrate lì e nascondetevi sotto la sabbia appena fuori da uno dei tanti edifici. Basterà che un solo nemico entri in una delle case alla ricerca di loot per farvi completare la sfida in pochi istanti. Va precisato che i 5 secondi sono cumulativi ed è quindi possibile completare questa missione a più riprese.

Spendi lingotti (0/500) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa missione: andate in giro e spendete tutti i vostri risparmi fino a raggiungere la cifra richiesta dalla missione. Potete velocizzare il completamento della sfida acquistando le armi esotiche, il cui costo è molto più elevato rispetto alle altre opzioni disponibili presso i vari personaggi. Se non sapete come accumulare denaro, date un'occhiata alla nostra guida su come accumulare lingotti d'oro in Fortnite Stagione 5.

Acquista un oggetto da un personaggio (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Le azioni da compiere per completare questa sfida sono le medesime della missione precedente, ma in questo caso vale solo l'acquisto di un qualsiasi oggetto. Molti dei personaggi vendono infatti consumabili che si possono acquistare con pochi lingotti e uno di questi si può trovare al Frutteto.

Potenzia un'arma (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice e poco dispendiosa in termini di lingotti d'oro, soprattutto se si completa utilizzando un'arma comune (grigia). Se non sapete come portare a termine questa missione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come potenziare le armi nella Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2.

Ottieni informazioni da un personaggio (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Ancora una volta l'obiettivo della sfida consiste nell'interazione con uno dei vari personaggi sparsi in giro per la mappa. In questo caso dovete chiedere al personaggio delle informazioni e per andare sul sicuro potete atterrare a Covo del Cacciatore, il cui NPC permette di sborsare qualche lingotto d'oro per scoprire la posizione dei forzieri nei paraggi (l'icona con la mappa).

Assolda un personaggio (0/1) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Se alcuni personaggi permettono di ricevere informazioni o di acquistare armi esotiche, altri danno ai giocatori la possibilità di assoldarli come alleati per combattere al loro fianco. Per completare la sfida vi basterà parlare con uno dei personaggi che offre questa possibilità (uno di questi è Mancake, nell'edificio di legno poco più a nord di Covo del Cacciatore) e dargli qualche lingotto d'oro per assoldarlo.

Sfida a duello dei personaggi (5/10/15/20/25, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Anche l'incarico leggendario dell'ultima settimana di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 coinvolge i personaggi. Questa volta, però, non dovrete limitarvi a parlare con loro ma dovrete anche eliminarli. Una ristretta cerchia di NPC, infatti, dispone di un'opzione extra di dialogo (contrassegnata dall'icona con un coltello ed un fucile incrociati) che dà al giocatore l'opportunità di scontrarsi con il bot controllato dall'intelligenza artificiale per ricevere una ricompensa. Tra i personaggi che danno questa possibilità troviamo gli NPC di Gattogrill, Siepi d'Agrifoglio e Pantano Palpitante. Va precisato che si tratta come sempre di una sfida di gruppo ed è quindi possibile organizzarsi con un gruppo di amici per velocizzare il completamento della missione, magari sparpagliandosi per la mappa ed eliminando vari personaggi.