Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Le sfide della Settimana 2 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate puntuali come sempre e, proprio come la scorsa volta, si presentano in maniera diversa rispetto al solito. Ci troviamo infatti di fronte ad un incarico leggendario e a due incarichi epici, ciascuno dei quali è strutturato in più fasi da 20.000 Punti Esperienza.

Ecco di seguito alcuni consigli per completare velocemente tutte le nuove sfide settimanali:

Distruggi cassette delle lettere (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Nulla di complesso, atterrate in un punto d'interesse con diverse case (Parco Pacifico, Lago Languido, Brughiere Brumose e così via) e andate alla ricerca di cassette delle lettere da distruggere con il vostro piccone.

Piazza prove incriminanti al Gattogrill o al Laboratorio della Latrina (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede di interagire con tre diversi oggetti nascosti in giro per la mappa. Per velocizzare il completamento di questa missione, date un'occhiata alla nostra guida su come piazzare prove incriminanti al Gattogrill o al Laboratorio della Latrina.

Trova pezzi di auto (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche questa missione richiede di andare alla ricerca di oggetti. Per completare velocemente la sfida, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come trovare tre pezzi di auto in Fortnite.

Consegna un veicolo da Foschi Fumaioli a Parco Pacifico (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida coinvolge i veicoli e non chiede altro che salire a bordo di un qualsiasi veicolo e viaggiare da Foschi Fumaioli a Parco Pacifico. Assicuratevi di avere abbastanza benzina con voi (meglio portarsi una tanica) e di non andare mai fuori strada, poiché i veicoli si muovono molto più velocemente sull'asfalto.

Guida attraverso i cerchi di fuoco (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete leggere la guida che abbiamo realizzato per voi su come guidare attraverso i cerchi di fuoco in Fortnite.

Trova indizi a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio e Lago Languido (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa volta non dovrete distruggere le cassette delle lettere ma interagire con alcune di esse nascoste in tre diversi punti d'interesse. Per farlo, leggete pure la nostra guida su come trovare indizi a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio e Lago Languido.

Distruggi cucce per cani (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Proprio come per la prima sfida, atterrate in qualsiasi area residenziale ed iniziate a picconare le cucce per cani che si trovano fuori da molte case.

Danni con armi leggendarie (0/1.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per ogni fase completata

La sfida leggendaria di questa settimana, i cui progressi avanzano anche grazie all'aiuto dei compagni di squadra, coinvolge le armi leggendarie (quelle arancioni). Il modo più semplice per entrare in possesso di queste armi è quello di giocare in Rissa a Squadre, modalità in cui le armi più rare si trovano molto più facilmente e anche dopo la morte si ritorna in partita senza perdere l'equipaggiamento.