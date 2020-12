Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Le sfide della Settimana 3 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate puntuali come sempre e il loro completamento permette di ottenere un grosso quantitativo di Punti Esperienza, utili per scalare i livelli del Pass Battaglia e sbloccare l'armatura completa del Mandaloriano e il piccolo Baby Yoda.

Ecco qualche consiglio utile al completamento delle sfide, così che possiate ripulire la schermata degli incarichi nel più breve tempo possibile.

Danneggia i giocatori con fucili d’assalto o mitragliette (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida molto semplice, soprattutto se decidete di portarla a termine nella modalità Rissa a Squadre: atterrate in un luogo solitamente ricco di forzieri e bottino di vario genere ed entrate il prima possibile in possesso di un fucile d'assalto o di una mitraglietta, poi dirigetevi al centro del cerchio e fate fuoco sui nemici fino a completare la sfida.

Danno per colpi alla testa ai giocatori con pistole o fucili di precisione (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il modus operandi che vi suggeriamo è il medesimo della precedente missione: fate tutto in Rissa a Squadre. Se non siete abbastanza bravi da colpire avversari alla testa col fucile di precisione (magari approfittando di chi è fermo), danneggiate gli avversari alla testa con una qualsiasi pistola.

Gabinetti distrutti (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa guida vi suggeriamo di dare un'occhiata ai nostri consigli su come distruggere gabinetti in Fortnite oppure di andare alla ricerca di troni da spaccare a picconate nei bagni dei vari appartamenti sparsi per l'isola del battle royale.

Cerca bottino nei forzieri a Scogliere Scoscese, Siepi d’Agrifoglio o Corso Commercio (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida molto semplice: atterrate in uno dei luoghi indicati e andate alla ricerca di forzieri. Ripetete questo processo più volte fino all'apertura di sette forzieri.

Eliminazioni con armi rare o superiori (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Un'altra sfida perfetta da completare nella modalità Rissa a Squadre, dove tutte le armi sono almeno rare (ovvero blu). Avviate una partita ed accumulate tre uccisioni per completare questa missione.

Recupera scatole di munizioni a Torri Bislacche o a Colosseo Colossale (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione è pressoché identica a quella dei forzieri, ma in questo caso coinvolge le scatole di munizioni. Atterrate nei luoghi indicati e cercate in ogni angolo dei contenitori verdi fino ad accumularne sette.

Eliminazioni da un veicolo (0/3, sfida di gruppo) - Ricompensa: 50.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana richiede di eliminare avversari mentre ci si trova a bordo di un veicolo. Il modo più rapido per completare questa sfida è farsi aiutare dai propri amici in Rissa a Squadre (si tratta di una sfida di gruppo, quindi tiene conto dei progressi dei giocatori presenti in squadra), magari procurandosi un motoscafo. Portate il veicolo al centro del cerchio dopo aver raccolto qualche arma e iniziate a falciare nemici, magari mentre un amico sposta il mezzo per evitare di diventare bersagli facili. Con un po' d'organizzazione riuscirete a completare tutte le cinque fasi della sfida.