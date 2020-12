Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Oltre alla nuova sfida di Operazione coi Fiocchi, in occasione della vigilia di Natala sono arrivate anche le sfide della Settimana 4 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, grazie alle quali potrete ottenere numerosi Punti Esperienza ed avvicinarvi allo sblocco del piccolo Baby Yoda e dell’armatura completa del Mandaloriano.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Distruggi strutture nemiche con un piccone (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione è davvero semplice, soprattutto se la si porta a termine nella modalità Rissa a Squadre. Al centro della mappa saranno infatti in moltissimi i giocatori avversari che inizieranno a costruire strutture enormi e non dovrete far altro che distruggerne dieci a suon di picconate per completare la sfida e passare allo step successivo.

Eliminazioni nel raggio di 5 metri (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, soprattutto se la si completa con i giusti strumenti. Il modo migliore per portare a termine questa missione è infatti quello di armarsi di una mitraglietta o di un fucile a pompa ed eliminare un avversario a distanza ravvicinata.

Raccogli un cesto di pomodori da una fattoria vicina (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida su come raccogliere un cesto di pomodori da una fattoria vicina.

Danneggia nemici con un piccone (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Un’altra sfida classica di Fortnite che non richiede particolare attenzione per essere completata. Dovete infatti infliggere danni ad altri giocatori tramite l’utilizzo di uno strumento da raccolta e, considerando che ogni colpo infligge 20 punti danno, occorre colpire i nemici cinque volte in totale. Il modo migliore per completare la sfida è prendere di mira gli avversari nelle prime fasi di una partita, quando nessuno ha ancora raccolto un’arma ed è quindi vulnerabile.

Eliminazioni con meno di 50 punti salute (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida purtroppo presenta un fastidioso errore di traduzione che potrebbe mettere in difficoltà i giocatori, dal momento che ”Eliminazioni con meno di 50 morti” non è corretto. L’obiettivo della sfida è infatti quello di eliminare un giocatore avversario con meno di 50 punti salute (l’indicatore verde nella parte bassa dello schermo).

Incendia e balla al Tempio del Pomodoro vicino a Pozza della pizza o a un camion da street food di Pizza Pete (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete leggere i nostri consigli su come incendiare e ballare al Tempio del Pomodoro vicino a Pozza della pizza o a un camion da street food di Pizza Pete.

Eliminazioni con salute e scudi al completo (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice da completare: atterrate in una partita di qualsiasi modalità ed eliminate un giocatore mentre i punti salute e quelli scudo sono al massimo, ovvero mentre la barra verde e quella blu sono al 100%.

Danni dall’alto (0/4.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Questa sfida è strutturata come tutti gli incarichi leggendari in cinque diversi step, ciascuno da 4.000 punti danno. Per avanzare dovete colpire i nemici che si trovano più in basso rispetto alla vostra posizione e, fortunatamente, la sfida tiene conto anche dei progressi fatti dagli altri giocatori nella vostra squadra. Per velocizzare il completamento della sfida potrebbe essere una buona idea partecipare a qualche round in Rissa a Squadre.