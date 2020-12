Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 5

In questo ultimo giorno del 2020 sono arrivate anche le sfide della Settimana 5 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, che permetteranno ai giocatori del battle royale di Epic Games di accumulare un grosso quantitativo di Punti Esperienza e avvicinarsi sempre di più al livello 10 del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Disseppellisci gnomi da Forte Frittella a Parco Pacifico (0/4) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una delle tante sfide a base di gnomi da giardino da completare questa settimana. Per tutti i dettagli su questa missione, leggere i nostri consigli su come disseppellire gnomi da Forte Frittella a Parco Pacifico.

Trova la moneta blu sepolta a Corso Commercio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La sfida in questione consiste nel recuperare un Gettone XP blu in giro per uno dei punti d'interesse della mappa. Anche in questo caso potete leggere la nostra guida su come trovare la moneta blu sepolta a Corso Commercio.

Esamina forzieri o casse di munizioni (0/15) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Nulla di particolarmente complesso: continuate a giocare normalmente e aprite forzieri e scatole di munizioni in giro per la mappa. Fatelo con 15 contenitori di loot e potrete passare allo step successivo.

Raccogli gnomi da Forte Frittella e Siepi d’Agrifoglio (0/4) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida a base di gnomi da giardino. Per scoprire come completarla, date pure un'occhiata ai nostri consigli su come raccogliere gnomi da Forte Frittella e Siepi d'Agrifoglio.

Seppellisci gnomi a Parco Pacifico o a Corso Commercio (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Ultima sfida che coinvolge gli gnomi da giardino della Settimana 5. Come per tutte le altre sfide, vi suggeriamo di consultare la nostra guida su come seppellire gnomi a Parco Pacifico o a Corso Commrcio.

Infliggi danni in posizione accovacciata (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche questa è una missione molto semplice, visto che non chiede altro che infliggere danni agli avversari mentre si sta accovacciati. Potete velocizzare il completamento di questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, così da terminare la missione in una sola partita.

Elimina le Guardie OI (0/10, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario consiste questa settimana nell'eliminazione delle pericolosissime Guardie OI, ovvero i bot controllati dall'intelligenza artificiale che occupano numerose aree della mappa. Sulle nostre pagine trovate la guida su come trovare ed eliminare le Guardie OI in Fortnite.