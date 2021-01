Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 6

Da oggi sono disponibili tutte le nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 e, come sempre, siamo pronti a fornirvi tutti i suggerimenti grazie ai quali potrete completarle tutte il più velocemente possibile e scalare qualche livello del Pass Battaglia.

Ecco di seguito alcuni consigli per il completamento delle nuove sfide:

Fai saltare buchi da pesca a Conchiglia Squalosa, Sabbie Sudate o Stagno Flopper (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida vi suggeriamo di dare uno sguardo alla guida su come far saltare buchi da pesca a Conchiglia Squalosa, Sabbie Sudate o Stagno Flopper.

Distruggi Motoscafi (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Niente di più semplice: atterrate in un luogo dov'è possibile trovare qualche motoscafo, ovvero il popolare mezzo acquatico, e distruggetene il più possibile con una qualsiasi arma da fuoco (meglio se automatica, così da essere più veloci).

Fai saltare i buchi da pesca sull'isola di Lago Languido, a Lago delle Canoe e vicino Foschi Fumaioli (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete aiutarvi con la nostra guida con i consigli su come far saltare i buchi da pesca sull'isola di Lago Languido, a Lago delle Canoe e vicino Foschi Fumaioli.

Pesca un pesce (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione è molto semplice e può essere completata in vari modi. Se non avete voglia di stare fermi ad aspettare di catturare sette pesci con una canna da pesca potete infatti utilizzare una fiocina o, per andare ancora più spediti, colpire con i razzi di un motoscafo sette diversi buchi da pesca.

Manda un segnale ai compagni dei coralli (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per poter completare questa missione occorre trovare tre diverse conchiglie in giro per Castello Corallo. Date un'occhiata alla guida su come mandare un segnale ai compagni dei coralli per scoprire la loro posizione.

Distruggi barche (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida simile a quella che richiede la distruzione dei motoscafi, ma ancora più semplice da completare. Sulle nostre pagine trovate infatti una guida su come distruggere le barche in Fortnite con i consigli su come trovarne in quantità in un punto specifico della mappa.

Distruggi barili canna da pesca (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida non chiede altro che distruggere diversi barili contenenti canne da pesca. Se non sapete come sono fatti o in quali luoghi trovarli, vi invitiamo a leggere la guida su come distruggere i barili canna da pesca.

Ottieni colpi alla testa (20/40/60/80/100, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Non lasciatevi intimorire da questa sfida, che chiede ai giocatori di infliggere un bel po' di colpi alla testa agli avversari. Il numero indicato nella descrizione non corrisponde ai danni ma al numero di volte che bisogna colpire la testa di un nemico e per completare tutti gli step dovrete accumulare 100 headshot. Se non siete abbastanza abili da portare a termine la sfida nelle modalità tradizionali (Singolo, Coppie o Squadre) potete sempre farlo in Rissa a Squadre o ricorrere ad un semplice trucchetto. Sebbene gli NPC non possano essere colpiti alla testa per avanzare nella sfida, le Guardie IO vengono considerate come avversari e potete utilizzarle come bersagli mobili. A questo proposito, date pure un'occhiata alla guida con la posizione delle Guardie IO in Fortnite Stagione 5.