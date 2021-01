Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 7

Puntuale come sempre, Epic Games ha aggiornato il suo Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 con l'ondata di sfide della Settimana 7, grazie alle quali ancora una volta i giocatori possono accumulare grosse quantità di punti esperienza e scalare così i livelli del nuovo Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Visita case a Pantano Palpitante in una partita (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida molto semplice, dal momento che non occorre far altro che introdursi in tre diverse strutture di legno in giro per il punto d'interesse. Sulle nostre pagine trovate i consigli su come visitare case a Pantano Palpitante in una partita.

Raccogli libri da Siepi d'Agrifoglio e Sabbie Sudate (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è la classica missione in cui i giocatori sono chiamati a raccogliere dei collezionabili in luoghi specifici della mappa del battle royale. Anche in questo caso potete consultare la nostra guida su come raccogliere libri da Siepi d'Agrifoglio e Sabbie Sudate.

Consuma pozioni scudo (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta forse della sfida più banale tra quelle della Settimana 7 di Fortnite Stagione 5, dal momento che per superarla non dovete far altro che raccogliere e bere tre diverse pozioni scudo, ovvero quelle fiale contenenti liquido di colore blu.

Distruggi Barili Slurp (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per superare questa missione dovete trovare e distruggere dieci diversi Barili Slurp, ovvero quelli la cui esplosione permette ai giocatori di ripristinare salute o scudo. Se non sapete dove trovarli, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla guida su come trovare e distruggere Barili Slurp in Fortnite.

Cerca forzieri a Pantano Palpitante (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, visto che l'obiettivo è quello di atterrare in quest'area della mappa e continuare ad aprire forzieri. Se non riuscite a trovarne sette in una sola partita potete completare la missione a più riprese o ricorrere alla modalità Rissa a Squadre, così che possiate avere maggiori probabilità di essere gli unici ad atterrare a Pantano Palpitante.

Guadagna il massimo dello scudo in una singola partita (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione non è complessa e può essere completata in numerosi modi. Uno di questi è ovviamente quello di bere pozioni, ma dal momento che le sfide settimanali vi porteranno spesso e volentieri a Pantano Palpitante potreste pensare anche di utilizzare le cisterne di Succo Succoso o i barili Slurp per ottenere 100 punti scudo (l'indicatore blu poco sopra quello della salute).

Eliminazioni con zero scudo (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per portare a termine questa sfida dovete eliminare un avversario avendo a disposizione la sola barra della salute (quella verde) e senza nemmeno un punto scudo. Non si tratta di un'impresa particolarmente complessa, soprattutto se completata in modalità Rissa a Squadre.

Danneggia un avversario in un veicolo (500/1.000/1.500/2.000/2.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Questa è probabilmente la sfida più insidiosa tra quelle proposte nel corso dell'attuale stagione e siamo certi che in molti faticheranno a completare anche la prima fase. L'obiettivo è quello di colpire gli avversari mentre sono all'interno di un veicolo (automobili, camion o motoscafi) e, come potete ben intuire, è davvero difficile non solo trovare qualcuno all'interno di un mezzo ma anche riuscire a colpirlo con precisione. L'unico consiglio che possiamo darvi è quello di atterrare in aree che contengono molti veicoli con la speranza che qualcuno decida di utilizzarli.