Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 8

Da questo pomeriggio sono disponibili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 tutte le sfide della Settimana 8, grazie alle quali si possono accumulare grosse quantità di Punti Esperienza e accorciare la distanza dal livello 100 del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Distruggi scatole di cibi freschi con mele e pomodori al mercato agricolo de Il Frutteto (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Trovate in questo caso sulle nostre pagine la guida su come distruggere scatole di cibi freschi con mele e pomodori al mercato agricolo de Il Frutteto in Fortnite.

Guida un'auto attraverso il campo di granturco della Fattoria d'Acciaio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una delle varie sfide di questa settimana che richiedono l'utilizzo di un veicolo. Vi invitiamo a dare un'occhiata ai consigli su come guidare un'auto attraverso il campo di granturco della Fattoria d'Acciaio per completare questa sfida in pochi minuti.

Consegna un furgone alla fattoria Girasole (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete consultare la nostra guida su come consegnare un furgone alla Fattoria Girasole e trovare così tutte le informazioni su quale mezzo utilizzare e dove parcheggiarlo per ricevere la ricompensa.

Danni pistola (0/250) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida incredibilmente facile, dal momento che è possibile completarla semplicemente infliggendo danni agli avversari con una qualsiasi pistola. Vi ricordiamo che valgono per la sfida anche gli Squali Bottino, le Guardie IO e i boss come Predator e il Mandaloriano.

Raccogli Lingotti d'Oro (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il modo più rapido per accumulare Lingotti d'Oro in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è completare Taglie accettandole presso i vari NPC sparsi in giro per la mappa. Grosse quantità di lingotti si trovano anche nelle casseforti, ma in questo caso è molto difficile trovarne una. Non dimenticate inoltre che eliminando i nemici e aprendo forzieri si ottengono piccole quantità di lingotti.

Fai esplodere un distributore di benzina (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Se non sapete come completare questa sfida, abbiamo preparato per voi una guida su come fare esplodere un distributore di benzina in Fortnite.

Distanza percorsa planando (0/3.500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida banale, la quale può essere completata nel tempo senza particolari problemi. Se volete velocizzarne il completamento potete saltare giù dal Battle Bus all'inizio di una partita e aprire subito il deltaplano tenendo premuto lo stick analogico sinistro in avanti (potreste anche attivare la corsa automatica). Ripetete il processo più volte fino ad accumulare la distanza da percorrere in deltaplano richiesta dal gioco.

Mangia pesce (10/20/30/40/50, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana è molto più semplice di quello proposto la scorsa volta e non chiede altro che cibarsi delle creature marine che si possono pescare in qualsiasi specchio d'acqua. Un'ottima idea per accumulare grosse quantità di pesce è procurarsi una canna da pesca per professionisti o una fiocina e andare alla ricerca di tutte le buche da pesca all'interno della tempesta, così che la salute scenda costantemente e possiate mangiare tutto il pescato. Va precisato che si tratta di una sfida di gruppo e potete quindi organizzarvi con i vostri amici per rendere ancor più veloce il completamento dei cinque step della missione.