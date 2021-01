Fortnite, Stagione 5: come completare tutte le sfide della Settimana 9

Vi mancano solo pochi livelli al completamento del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5? Allora non perdete l'occasione di ottenere un bel po' di Punti Esperienza grazie alle sfide della Settimana 9, tutte piuttosto semplici da portare a termine.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Interroga una Guardia OI (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa sfida vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida su come interrogare una Guardia IO e perquisire un avversario in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, all'interno della quale trovate tutti i dettagli su come affrontare la missione nel modo più rapido.

Trova un bunker nascosto??? (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa missione chiede ai giocatori di raggiungere un luogo ben nascosto dell'isola e sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come trovare il bunker nascosto di Fortnite.

Trova la scatola nera dell'aereo precipitato (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra missione con protagonista un oggetto da trovare in un particolare luogo della mappa: per portarla a termine vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata a come trovare la scatola nera dell'aereo precipitato in Fortnite Stagione 5.

Infliggi danni nell'acqua (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione dovete infliggere danni ai nemici mentre siete in acqua e il modo più veloce per completarla è quello di trovare una qualsiasi arma a lungo raggio per poi andare alla ricerca di uno Squalo Bottino a nord di Castello Corallo. Questi nemici vengono conteggiati come avversari e vi basterà qualche proiettile per completare la sfida.

Usa emote davanti alle statue di pietra (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come tutte le sfide più complesse, anche per questa abbiamo realizzato una guida: ecco come fare per usare un'emote davanti alle statue di pietra in Fortnite. Non dimenticate che esistono diverse statue in giro per la mappa e sta a voi decidere quale sia la più adatta a voi.

Vai sui Foschi Fumaioli (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa missione è davvero semplice: andate a Foschi Fumaioli e gettatevi in una delle due grosse ciminiere viola per poi schierare il deltaplano e il gioco è fatto. Per velocizzare il tutto potete anche atterrare direttamente all'interno delle grosse strutture, così che possano "sputarvi" fuori.

Infliggi danni a uno Squalo Bottino (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Seguite gli stessi consigli che vi abbiamo dato per la sfida "infliggi danni nell'acqua": procuratevi un'arma e cercate uno Squalo Bottino a nord di Castello Corallo, area in cui c'è sempre almeno uno di questi avversari.

Perquisisci avversari (0/5, sfida di gruppo) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza per la prima fase, 22.000 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Potete trovare tutti i suggerimenti su come completare questa sfida leggendo la nostra guida su come interrogare una Guardia IO e perquisire un avversario. Sappiate che anche le Guardie IO contano per la missione in questione ed è quindi possibile completare l'incarico leggendario anche nella modalità Solo. Non dimenticate inoltre che questa è una sfida di gruppo ed è quindi possibile completarla con l'aiuto dei propri compagni di squadra nelle modalità Coppie, Terzetti e Squadre (le uniche nelle quali sono presenti le Guardie IO e in cui è possibile atterrare i giocatori delle squadre nemiche).