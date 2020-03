Fortnite: come danneggiare i giocatori mentre si utilizza il Cartone Insidioso

Se state provando a completare ogni singola sfida della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 dovete allora portare a termine anche la missione che chiede al giocatore di infliggere danni al nemico mentre è all'interno di un Cartone Insidioso.

Per vostra fortuna si tratta di un altro compito molto semplice da completare e richiede solo un po' di fortuna. Tutto ciò che bisogna fare per portare a termine la sfida è trovare uno dei numerosi cartoni sparsi in giro per la mappa (è possibile trovarne qualcuno anche sotto forma di oggetto consumabile), entrarci dentro e infliggere danni ai nemici con qualsiasi arma. Il funzionamento del cartone è molto simile a quello dei pupazzi di neve e ai cespugli visti nel corso delle passate stagioni e si tratta quindi di un oggetto che non impedisce di fare alcun movimento.

Se volete avere maggiori probabilità di completare la sfida possiamo suggerirvi di provare a farla in una partita della modalità Rissa a Squadre, dove in caso di fallimento potrete rientrare in un'altra scatola e tentare di nuovo.

